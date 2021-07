Κοινωνία

Ρήγας για Ηλιούπολη: Να μιλάνε οι γυναίκες, υπάρχουν υπηρεσίες στην ΕΛ.ΑΣ.

Ο αντιπρόσωπος των Αστυνομικών Αθήνας μίλησε για την υπόθεση της Ηλιούπολης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Τις γυναίκες και τα θύματα σεξουαλικής βίας παρότρυνε να μιλάνε και να καταγγέλλουν για όσα υποφέρουν κάλεσε ο εκπρόσωπος Αστυνομικών Αθηνών μέσω της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», με αφορμή την υπόθεση της Ηλιούπολης.

Ο Νίκος Ρήγας έκανε λόγο για «κατά φημισμό συνάδελφο» αναφερόμενος στον 39χρονο που κατηγορείται ότι κρατούσε και εξέδιδε την 19χρονη και ξεκαθάρισε ότι, «δεν χωρούν στην Αστυνομία τέτοιες συμπεριφορές».

«Κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες , το Εσωτερικών Υποθέσεων έπραξε τα δέοντα. Το Εσωτερικών Υποθέσεων δεν εξετάζει αν κάποιος είναι αστυνομικός», είπε σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά την καταγγελία της κοπέλας.

Τόνισε επιπλέον ότι, «αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην κοπέλα που βοήθησε την 19χρονη» και ερωτηθείς σχετικά με το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος αστυνομικός ήταν σε διαθεσιμότητα, είπε πως «αν υπήρχε κατηγορία για κάτι άλλο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα οδηγηθεί σε σωματεμπορία».

Ο Νίκος Ρήγας τόνισε ότι, «πρέπει να ανοίγουν στόματα, οι γυναίκες, οι άνδρες, να ξέρουν ότι υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες στην Αστυνομία».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός της πολύωρης ανάκρισης του θύματος, που έγινε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, είπε πως «πολιτική αντιπαράθεση για την Αστυνομία υπάρχει και πάντα θα υπάρχει» και αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι, «δεν μπορεί να υπάρχει δυναμόμετρο για την ανάκριση».

«Υπάρχει στην Αστυνομία ειδικό προσωπικό που βοηθά σε τέτοιες περιπτώσεις», κατέληξε, ζητώντας από τα θύματα να μιλούν.

