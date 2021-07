Πολιτική

“Τουρισμός για όλους” - Θεοχάρης: Ανοικτό το ενδεχόμενο για νέα παράταση

Τι είπε για την τουριστική κίνηση στην χώρα και που βρισκόμαστε σε σχέση με τον 2019.



Την αιδσιοδοξία του για την φετινή τουριστική κίνηση στην χώρα εξέφρασε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκάιρι Μαζί» ο υπουργός Τουρισμός Χάρης Θεοχάρης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «δεδομένου των συνθηκών η χώρα πάει πάρα πολύ καλά. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης φτάσαμε στο 83% του 2019. Συνολικά, στα περιφερειακά αεροδρόμια, είμαστε περίπου στο 55% με 60% του 2019 και στο αεροδρόμιο της Αθήνας τις τελευταίες ημέρες έχουμε αγγίξει και το 65% του 2019. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά για την ώρα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» που λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων , ο κ. Θεοχάρης είπε πως «θα δούμε αν συνεχίζεται η ζήτηση για το πρόγραμμα και θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να δώσουμε νέα παράταση».

Για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και πως αυτό επηρεάζει τον τουρισμό ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι «η αύξηση των κρουσμάτων πρέπει να παρακολουθείται στενά» και πρόσθεσε ότι «θα πάρουμε όποια μέτρα χρειαστεί, γιατί δεν θέλουμε οι άλλες χώρες να μας βάλουν σε καραντίνες. Αν συνεχίσει η αύξηση κρουσμάτων δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσουμε».

Ο υπουργός Τουρισμού απηύθυνε έκκληση προς όλους να εμβολιαστούν, ενώ δεν θέλησε να κάνει πρόβλεψη για την φετινή κίνηση στον τουρισμό, καθώς όπως είπε η φετινή χρονιά είναι πολύ δύσκολη. Όπως είπε η Ελλάδα είναι πρώτη σε προτιμήσεις στην Γαλλία και στις ΗΠΑ και τόνισε ότι «η εικόνα της χώρας μας έχει βελτιωθεί γι’ αυτό και είμαστε επιθυμητοί ξανά». «Πρέπει να μείνουμε στην ποιότητα και να κρατήσουμε τα κρούσματα για να έρθει ο κόσμος», υπογράμμισε.

Χαρακτήρισε ανευθυνότητα την συμμετοχή σε κορονοπάρτι και τόνισε ότι «η πολιτεία έχει ευθύνη και απέναντι στους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες».

Για τους εποχικά εργαζόμενους και τις τουριστικές επιχειρήσεις τόνισε ότι η στήριξη της κυβέρνησης ήταν συνεχής και παντού, προσθέτοντας ότι και τώρα «θα είμαστε κοντά και στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους».

