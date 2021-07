Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινά η διαδικασία υπολογισμού της καταβολής της τρίτης δόσης του επιδόματος. Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.



Σήμερα, στις 18.00, κλείνει προσωρινά για τους πολίτες η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α 21-Επίδομα Παιδιού, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υπολογισμού της καταβολής της τρίτης δόσης του επιδόματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η εκκαθάριση των αιτήσεων θα γίνει σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποίηση αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα.

Επομένως, σε περίπτωση που το εισόδημα του φορολογικού έτους 2020 είναι μικρότερο από εκείνο του 2019, το καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να αυξηθεί, εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Αν, όμως, το εισόδημα του 2020 είναι υψηλότερο εκείνου του 2019, τότε εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, το καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να μειωθεί και να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί έως την εξόφληση της διαφοράς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αίτηση απορρίπτεται, λόγω μεγάλης αύξησης του οικογενειακού εισοδήματος. Έτσι, το ήδη καταβληθέν από τον ΟΠΕΚΑ ποσό θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα για την επανέναρξη της επαναλειτουργίας της πλατφόρμας Α21 και την υποβολή νέων αιτήσεων ο ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: Μονόδρομος ο εμβολιασμός για να μην φτάσουμε τα 18000 κρούσματα ημερησίως

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Καιρός: ηλιοφάνεια και καταιγίδες την Δευτέρα