Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, για την νέα αυτή εβδομάδα που ξεκινά σήμερα.

Καινούρια εβδομάδα ξεκινά ζωδιακά για άλλους στη δουλειά και για άλλους στις διακοπές. Τα ζώδια όμως είναι εδώ, ανεξάρτητα πού είμαστε εμείς και μας οδηγούν με συμβουλές, μέσω των προβλέψεων.

Κριός: Μέρα που για εσάς έχει οικονομικά ζητήματα με μορφή πονοκεφάλου σας έρχονται και δεν είναι ότι έχει συμβεί κάτι συγκεκριμένο, είναι μια γενικότερη ανησυχία που σας ταλαιπωρεί το μυαλό σας… Ερωτικά, οι αποστάσεις που πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί οφείλονται σε λάθος συντονισμό, όμως έχετε σκοπό να τα ξεκαθαρίσετε… Επαγγελματικά, δώστε μία ευκαιρία να ακούσετε κάτι που εκ πρώτης όψεως δεν είναι ενδιαφέρον!

Ταύρος: Είστε αποσυντονισμένοι σήμερα για τα επαγγελματικά σας και αυτό που θέλετε να ελέγξετε είναι το μυαλό σας και τις σκέψεις που κάνετε σε συνδυασμό με αυτά που νιώθετε… Η αίσθηση που σας δημιουργείται όταν αυτά που έχετε σκοπό να βάλετε σε εφαρμογή είναι δύσκολο να εφαρμοστούν τουλάχιστον άμεσα… Αυτά για τα επαγγελματικά σας και πάντα σε απόλυτη αναλογία με το οικονομικό αντίκτυπο… Ερωτικά, δεν αφήνετε τον εαυτό σας να ενθουσιαστεί, γιατί προσπαθείτε να επιστρατεύσετε τη λογική σας!

Δίδυμοι: Έχετε σαφώς λιγότερες εντάσεις και αυτό που επιδιώκετε είναι καλή παρέα και να μοιραστείτε τις ανησυχίες σας… Το βράδυ αυτό μπορείτε να το κάνετε και να ανακουφιστείτε… Ερωτικά, θα έρθει η ώρα που θα ζητήσετε περισσότερες διαπιστεύσεις αλλά να έτοιμοι και εσείς να κάνετε το αντίστοιχο… Ο κυβερνήτης σας, από το βράδυ πάντως είναι έτοιμος να σας βοηθήσει… Επαγγελματικά, μην πτοείστε από παροδικές δυσκολίες!

Καρκίνος: Μέρα που και θέλετε να νιώθετε εντελώς ανεξάρτητοι αλλά αυτό δε σας ικανοποιεί κιόλας, καθώς στη θεωρία είναι μεν καλό, στην πράξη όμως δεν μπορείτε να το εφαρμόσετε χωρίς βοήθειες… Στα επαγγελματικά σας, οι γνωριμίες σας είναι πολύ χρήσιμες σήμερα, και βάλτε πρόγραμμα πως θα τις αξιοποιήσετε ώστε να πάρετε και επιβεβαίωση… Ερωτικά, μία φιλία έχει και ερωτικές προεκτάσεις που εσείς τώρα αρχίζετε να το καταλαβαίνετε!

Λέων: Μέρα που σαφώς θέλετε να κάνετε πολλά και τόσο οργανωμένα και συντονισμένα ώστε κανείς να μη σας πάρει τίποτα από αυτά που εσείς διεκδικείτε είτε στα επαγγελματικά σας, είτε στα ερωτικά σας… Έτσι λοιπόν, στα ερωτικά σας έχετε τόση δύναμη και πείσμα που σχεδόν δίνετε αυτό που θέλουν πριν καν το ζητήσουν… Επαγγελματικά, αυτό που ξέρετε να διαχειρίζεστε είναι το απρόοπτο γι’ αυτό και είστε τόσο μοναδικοί και σχεδόν αναντικατάστατοι!

Παρθένος: Σήμερα είναι μία μέρα που θα ασχοληθείτε πάλι με θέματα με τους οικείους σας ανθρώπους και το ζητούμενο είναι να βρείτε και μία λύση που να είναι εύκολο να εφαρμοστεί, αρκεί να είστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς… Στα ερωτικά σας, πιστεύετε ότι όταν ασκείτε πίεση ή διογκώνετε τα γεγονότα θα φέρετε πιο γρήγορα το αποτέλεσμα, όμως δεν μπορείτε να το τεκμηριώσετε κιόλας… Επαγγελματικά, αφήνετε πίσω σημαντικά θέματα, σα να μη σας ενδιαφέρουν!

Ζυγός: Ώρα για να βγείτε λίγο περισσότερο από το καβούκι σας και να μην είστε επιθετικοί ούτε με τους άλλους αλλά ούτε και να πιέζετε τον εαυτό σας… Σαφώς πρέπει να δείτε όρια, αλλά αυτό δεν είναι και το μόνο που πρέπει να ασχοληθείτε σήμερα… Να δείτε και τις προοπτικές στα επαγγελματικά σας, ακόμα και αν δεν μπορείτε να κατανοήσετε το οικονομικό αντίκρισμα… Ερωτικά, σας αρέσει αυτό το αδιευκρίνιστο στην επικοινωνία, αλλά μόνο σε εσάς και όχι στους άλλους!

Σκορπιός: Δευτέρα με λογαριασμούς και υποχρεώσεις πληρωμών που δεν είναι και το καλύτερό σας και όχι μόνο δικό σας… Το ζήτημα είναι να τα καταφέρνετε χωρίς να δημιουργούνται εμμονές ή να μετανιώνετε εκ των υστέρων για λανθασμένες επιλογές σας… Ερωτικά, μπορείτε να απολαύσετε τις στιγμές ειδικά τις βραδινές ώρες και να προγραμματίσετε κάτι εντελώς ξαφνικά… Επαγγελματικά, πρέπει να κάνετε λίγο ακόμα υπομονή!

Τοξότης: Είστε σε ένταση ή ακόμα και σε υπερένταση σήμερα και αυτό δε σας βοηθάει να κάνετε προγραμματισμό στην εργασία σας, ίσως και να αναλώνεστε με άσχετα πράγματα τα οποία σας τρώνε τον χρόνο και την ενέργεια.. Και από την άλλη, βιάζεστε κιόλας, αλλά χωρίς αιτία… Ερωτικά, επαναφέρετε θέματα που θεωρούσατε ότι δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθείτε εκ νέου, και γι’ αυτό και δυσανασχετείτε.. Σήμερα, ωστόσο καλό είναι να κρατάτε θέση άμυνας και όχι επίθεσης!

Αιγόκερως: Θέλετε να είστε οι απόλυτοι χειριστές των καταστάσεων και όχι άδικα αλλά αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε σήμερα είναι να υπερπηδήσετε όλα τα εμπόδια και να μην σκοντάψετε πουθενά και καθυστερήσετε… Αυτό μάλλον δεν μπορείτε να το αποφύγετε σήμερα, αλλά μπορείτε να το δείτε θετικά… Είναι που κάτι πρέπει να του ρίξετε μία ακόμα ματιά και μάλιστα πιο προσεκτική… Ερωτικά, είστε παραπάνω καχύποπτοι από όσο συνήθως ίσως γιατί τώρα θέλετε εσείς δε θέλετε καμία γκρίζα ζώνη στην σχέση σας… Θα δυσκολευθείτε και δε θέλετε ούτε να το ξέρετε αυτό!

Υδροχόος: Είστε πιο ερωτικοί και όχι μόνο αυτό τα λόγια σας βγαίνουν και πιο εύκολα σήμερα… Σωστά είστε αυστηροί κριτές του εαυτού σας, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να τον τιμωρήσετε κιόλας… Σημασία έχει ότι ο αυθορμητισμός σας είναι αυτός που θα σας βοηθήσει και στα ερωτικά σας σήμερα, ώστε να σας προσέξουν περισσότερο ή να σας βάλουν στόχο… Επαγγελματικά, αν κάτι δεν αναγνωρίζεται τώρα ως προσφορά από μέρους σας, δε σημαίνει ότι δε θα γίνει στο μέλλον!

Ιχθύες: Μέρα που για εσάς τα επαγγελματικά σας είναι σε πρώτη γραμμή με προσπάθεια να τα ιεραρχήσετε ώστε να σας φύγει ένα βάρος που το σέρνετε από εχθές… Ερωτικά πάντως, δεν είστε σίγουροι ότι σας καλύπτει ο χρόνος που σας δίνουν ή ο τρόπος που τον διαχειρίζεστε παρέα… Ίσως νιώθετε δεύτερη προτεραιότητα αλλά δεν έχετε και τον τρόπο να δείτε ποια είναι η πρώτη… Επαγγελματικά, αργά αλλά σταθερά βρίσκετε ισορροπίες που είχαν χαθεί χωρίς καν να το καταλάβετε!

