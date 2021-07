Αθλητικά

Euro 2020 – Ιταλία: Αποθέωση για τους παίκτες από χιλιάδες φιλάθλους (εικόνες)

Η αποστολή των πρωταθλητών επέστρεψε στην Ρώμη, με το βαρύτιμο τρόπαιο. Χαμός στο αεροδρόμιο.



Η Ιταλία είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης και όλη η χώρα είναι σ' έκσταση. Η αποστολή των πρωταθλητών επέστρεψε σήμερα το πρωί στην Ρώμη, με το βαρύτιμο τρόπαιο.



Ο αρχηγός Τζόρτζιο Κιελίνι και ο ομοσπονδιακός προπονητής των «ατζούρι», Ρομπέρτο Μαντσίνι, ήταν οι πρώτοι που βγήκαν από το αεροπλάνο κρατώντας το τρόπαιο ψηλά και γνώρισαν την αποθέωση από χιλιάδες φιλάθλους, που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για ν' αποθεώσουν την εθνική ομάδα.

Η χώρα γιορτάζει με μοναδικό, ασυγκράτητο ενθουσιασμό την επικράτηση της εθνικής της ομάδας ποδοσφαίρου επί της εθνικής Αγγλίας και την κατάκτηση του φετινού Euro.

«Τα παιδιά αυτά ήταν μοναδικά, μπορώ μόνον να πω ότι είναι εξαιρετικά», δήλωσε χθες βράδυ ο προπονητής της Squadra Azzurra, Ρομπέρτο Μαντσίνι, στα μικρόφωνα της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai. Ο Λεονάρντο Μπονούτσι που, με το γκολ του, επέτρεψε στην εθνική Ιταλίας να ισοφαρίσει, πρόσθεσε ότι «κέρδισε το σύνολο, διότι η ομάδα αυτή πίστεψε στον εαυτό της και ότι μπορούσε να τα καταφέρει, από την πρώτη, κιόλας, προπόνησή της, στην Σαρδηνία».

Στην Πλατεία του Λαού της Ρώμης, μετά το τελευταίο χαμένο πέναλτι των Άγγλων, 2.500 νέοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Μερικοί, μάλιστα, ντυμένοι λεγεωνάριοι, άρχισαν να τραγουδούν ασταμάτητα τον εθνικό ύμνο και να επαναλαμβάνουν την φράση του Μπονούτσι: «οι Άγγλοι πρέπει να φάνε ακόμη πολλές μακαρονάδες». Στην αρχή, οι αποστάσεις ασφαλείας τηρήθηκαν, αλλά μετά την λήξη του αγώνα, άρχισαν οι εναγκαλισμοί και πολλές μάσκες «εξαφανίστηκαν».

