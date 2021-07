Οικονομία

Χρέη στην εφορία: Δεύτερη ευκαιρία με ρύθμιση σε 24 ή 48 δόσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους αφορά η ρύθμιση. Αναλυτικά τα κριτήρια. Ποιοι αποκλείονται από το μέτρο.



Δεύτερη ευκαιρία δίνει από σήμερα το υπουργείο Οικονομικών στους πληττόμενους οφειλέτες να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία με την πάγια ρύθμιση των 24 ή των 48 μηνιαίων δόσεων, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πρόκειται για όσους ήταν την 1η Νοεμβρίου 2019 ενταγμένοι στην παλιά πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων αλλά μετά την ημερομηνία αυτή τέθηκαν εκτός της ρύθμισης, είτε επειδή δεν κατέβαλαν δύο ή περισσότερες συνεχόμενες δόσεις είτε επειδή άφησαν απλήρωτα ή αρρύθμιστα άλλα νεότερα χρέη τους.

Η απόφαση

Ειδικότερα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου η δεύτερη ευκαιρία για την πάγια ρύθμιση «ανοίγει» σήμερα για τους πληττόμενους οφειλέτες και την 1η Οκτωβρίου 2021 για τους υπόλοιπους φορολογούμενους που έχασαν την παλιά πάγια ρύθμιση.



Πιο συγκεκριμένα:

1. Πληττόμενοι οφειλέτες: Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια οι φορολογούμενοι που έχουν πληγεί από την πανδημία έχουν δεύτερη ευκαιρία να ενταχθούν στις φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις που έχασαν.

Το μέτρο αφορά:

Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ που έχουν μικρότερα ακαθάριστα έσοδα κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 ή για υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με μικρότερο κύκλο εργασιών ΦΠΑ (Κωδ.312) κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019,

Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 ή 2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του έτους 2020 ή 2021.

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020 ή 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID”.

Η αίτηση για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της δεύτερης ευκαιρίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από σήμερα 12 Ιουλίου.

2. Μη πληττόμενοι οφειλέτες: Με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και κριτήριο «φορολογικής συμμόρφωσης», τα οποία πρέπει να πληρούν αθροιστικά έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων οι οφειλέτες οι οποίοι είχαν ενταχθεί έως την 1η Νοεμβρίου 2019 στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων αλλά στη συνέχεια την έχασαν.



Τα κριτήρια του εισοδήματος είναι τα ακόλουθα:

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι μικρότερα κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από το μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη) ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος) από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ακαθάριστα έσοδα του υπόψη κριτηρίου αντλούνται από τις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εκάστου έτους.

Ειδικά, για υποκείμενους σε Φ.Π.Α., υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, εφόσον δεν πληρούται το υπό α' ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο, ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α, των δύο (2) τελευταίων τριμήνων των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου εργασιών ΦΠΑ των δύο αντίστοιχων τριμήνων προηγούμενου έτους για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α, των έξι (6) τελευταίων μηνών, των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου εργασιών των έξι αντίστοιχων μηνών προηγούμενου έτους για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.

Για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι επιτηδευματίες:

Σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι μικρότερο ή ίσο των 20.000 ευρώ, κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από το μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη) ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος) από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας,

Σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% από το μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη) ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος) από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας.

Τα κριτήρια της περιουσίας

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού του φόρου του οικείου φορολογικού έτους και, εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί, του αμέσως προηγούμενου, δεν υπερβαίνει τις 280.000 ευρώ και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Συνεπείς φορολογούμενοι

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ο οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ήταν σε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν εν ισχύ και μετέπειτα απωλέσθη, υπάγεται στη ρύθμιση της παρούσας εάν δεν έχει απωλέσει άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής τα τελευταία 2 (δύο) ημερολογιακά έτη πριν την 1.11.2019. Δηλαδή, όποιος, εκτός την παλαιά ρύθμιση έχασε και άλλη κατά την τελευταία διετία, μένει εκτός της β΄ ευκαιρίας.

Ποιοι αποκλείονται

Δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας απόφαση, οι οφειλέτες που απέκτησαν ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία (αγορά) το δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, εφόσον το τίμημα υπερβαίνει το 40% του συνολικού υπολοίπου προς καταβολή της απωλεσθείσας ρύθμισης. Οι οφειλέτες που αιτούνται την υπαγωγή τους στην εν λόγω ρύθμιση οφείλουν να αναγράψουν επί της αίτησής τους είτε ότι δεν απέκτησαν ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία το δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησης υπαγωγής είτε το τίμημα στην περίπτωση απόκτησης ακίνητης περιουσίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευρωπαϊκή Ένωση – Λευκορωσία: Νέες κυρώσεις στο “τραπέζι”

Ηλεία: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Άφαντος ο οδηγός

Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα