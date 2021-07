Κόσμος

Γιούτα: Αεροπλάνο πετάει ψάρια σε λίμνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την άγρια ζωή προσπαθούν να αναβιώσουν οι Αρχές στη Γιούτα και όλα δείχνουν πως είναι σε καλό δρόμο.

Χιλιάδες ψάρια έριξε σε απομακρυσμένη λίμνη της Γιούτα ένα αεροσκάφος, με στόχο την αναβίωση της ζωής στα νερά της.

Τα μέλη κρατικής υπηρεσίας για την Άγρια Ζωή γέμισαν το μικρό αεροσκάφος με χιλιάδες ψάρια, ηλικίας κάτω του ενός έτους, προτού τα ρίξουν σε περισσότερες από 200 λίμνες της Γιούτα που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο.

Τα ψάρια είναι πολύ μικρά, ώστε να μπορέσουν να επιπλεύσουν αργά στο νερό.

Το αεροπλάνο μπορεί να μεταφέρει τεράστιο όγκο νερού και να ρίξει 35.000 ψάρια ανά διαδρομή, σύμφωνα με την Υπηρεσία (Division of Wildlife Resources).

Σύμφωνα με ειδικούς, η ρίψη των ψαριών είναι πολύ πιο αποδοτική από την επίγεια μεταφορά τους, αφού είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν τα απαραίτητα επίπεδα οξυγόνου για να επιβιώσουν σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευρωπαϊκή Ένωση – Λευκορωσία: Νέες κυρώσεις στο “τραπέζι”

Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ηλεία: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Άφαντος ο οδηγός