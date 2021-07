Κοινωνία

Φάνης Χριστοδούλου: Σοβαρό τροχαίο στην Πάρο

Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα με ελικόπτερο. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.



Σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του είχε το πρωί της Δευτέρας στην Πάρο ο «μπέμπης» του ελληνικού μπάσκετ Φάνης Χριστοδούλου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φάνης Χριστοδούλου μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας του νησιού για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο «Μπέμπης» έχει τραυματιστεί στο γόνατο, ενώ έχει σοβαρό τραύμα στον ώμο.

Παράλληλα οι γιατροί φοβούνται ότι υπάρχει τραύμα και στον πνευμονοθώρακα. Στο μεταξύ αναμένεται να φτάσει στην Πάρο ελικόπτερο με γιατρό του ΕΚΑΒ για να εκτιμηθεί η κατάσταση του Φάνη Χριστοδούλου και να ακολουθήσει αεροδιακομιδή.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο protothema.gr άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα.

«Έχει χτυπήσει, είναι αλήθεια. Όπως έμαθα, το ατύχημα πρέπει να συνέβη γύρω στις 9:30. Με ενημέρωσαν οι δικοί του πως χτύπησε με την μηχανή. Κάποιον πήγε ν αποφύγει και έπεσε. Πρέπει να έχει χτυπήσει στο κεφάλι και στα πλευρά αλλά απ ότι μου είπαν έχει τις αισθήσεις του δεν γνωρίζω περισσότερα και πως έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο του νησιού. Στη Νάουσα έγινε το ατύχημα στον περιφερειακό δρόμο. Έβγαινε από ένα μαγαζί και την ώρα που έφευγε κάτι συνέβη μ ένα αυτοκίνητο το οποίο πρέπει να προσπάθησε να αποφύγει και έπεσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

