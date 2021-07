Πολιτική

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Συνεχείς συσκέψεις και διάγγελμα Μητσοτάκη

«Καμπανάκι» για έξαρση της πανδημίας μέσα στο καλοκαίρι. Σε συναγερμό η κυβέρνηση. Ποιο είναι το πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.



«Καμπανάκι» για έξαρση της πανδημίας μέσα στο καλοκαίρι χτυπούν οι ειδικοί, λόγω της μετάλλαξης Δέλτα. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, ειδικά στις νεότερες ηλικίες, φέρνει ακόμα πιο κοντά ένα τέταρτο κύμα, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να επανασχεδιάσει την στρατηγική της.

Μάλιστα, συνεχείς είναι οι συσκέψεις από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο τον σχεδιασμό, ώστε να χτιστεί τείχος ανοσίας και να μπει φρένο στη μετάλλαξη Δέλτα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Μάλιστα, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται μέχρι αύριο να ανακοινώσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης που αφορούν την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και το πλαίσιο λειτουργίας κλειστών χώρων από το τέλος αυτή της εβδομάδας.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, τόνισε ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί ένα πρώτο πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Βιοηθικής.

"Σε πρώτη φάση θα αφορά σε εργαζόμενους σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας και σε δεύτερη φάση το υγειονομικό προσωπικό της χώρας", διευκρίνισε, επισημαίνοντας ότι "προφανώς θα υπάρχει ένα κυρωτικό πλαίσιο που θα συνοδεύει την άρνηση εμβολιασμού, όταν αυτός καταστεί υποχρεωτικός για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες".



Παράλληλα, ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στο άνοιγμα της πλατφόρμας για τους εμβολιασμούς κάτω των 18 ετών, παραπέμποντας στις σχετικές ανακοινώσεις που θα γίνουν το απόγευμα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει συζήτηση περί υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, προκειμένου να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο από τον Σεπτέμβριο. "Έχει γίνει η επεξεργασία των δεδομένων και περιμένουμε τις ανακοινώσεις", τόνισε.



"Εντείνουμε την προσπάθεια να πείσουμε τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν – κυρίως τους πιο ευάλωτους και τις μικρότερες ηλικίες -και βλέπουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση στα ραντεβού", σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης.



Όπως είπε, τις τελευταίες 2 εβδομάδες του Ιουνίου υπήρχαν περίπου 15.000 νέα ραντεβού την ημέρα. "Με την ανακοίνωση των νέων μέτρων τα ραντεβού ανέβηκαν σε 30.000 ημερησίως και πλέον ο αριθμός ξεπερνά τις 45.000. 4 στα 10 ραντεβού αφορά ηλικίες κάτω των 40 ετών", επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης.



Στις ηλικιακές ομάδες από 18 έως 29 ετών, οι εμβολιασμένοι ανέρχονται πλέον στο 30%, ενώ στις ηλικίες άνω των 60, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 80%.



Επιπλέον, ο κ. Κοντογεώργης είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα επεκταθεί και σε άλλες περιφέρειες το πρόγραμμα εμβολιασμού σε απομακρυσμένες περιοχές, για το οποίο καταγράφηκε αυξημένη συμμετοχή στην Κρήτη.

