Τηλεφωνικές απάτες: Πιάστηκε με τα χρήματα στο χέρι

Χειροπέδες σε μέλος σπείρας που έκανε απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Μία 62χρονη, από τη Βουλγαρία, συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, κατηγορούμενη ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, μέσω τηλεφώνου. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται επιπλέον δύο μέλη της σπείρας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί για περίπτωση απάτης μέσω τηλεφώνου, που βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, συνέλαβαν την 62χρονη σε καθορισμένο ραντεβού για να παραλάβει το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.

Στην κατοχή της αλλοδαπής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα χρυσαφικά, ενώ μετά από έρευνα στην οικία της εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 1.090 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, η σπείρα, από τις αρχές του 2021, διέπραττε απάτες μέσω τηλεφωνικής προσέγγισης των θυμάτων.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της σπείρας τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες -κυρίως ηλικιωμένους- και συστήνονταν ως γιατροί. Αμέσως μετά, με το πρόσχημα ότι το παιδί τους είχε τραυματιστεί σοβαρά και έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα, τους ζητούσαν να καταβάλλουν μεγάλα χρηματικά ποσά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το χειρουργείο.

Συνολικά, εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις απάτης, με το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση να ανέρχεται, σύμφωνα με την αστυνομία, στο ποσό των 134.000 ευρώ.

Η 62χρονη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

