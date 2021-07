Κόσμος

ΕΕ: Εκκλήσεις προς τη Μάλτα να ανοίξει τα σύνορα σε ανεμβολίαστους

Μόνο εμβολιασμένους πολίτες δέχεται πλέον η Μάλτα, παραβιάζοντας την ευρωπαϊκή συμφωνία για το υγειονομικό πιστοποιητικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πείσει τη Μάλτα να επανεξετάσει την απόφασή της να κλείσει τα σύνορά της σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19, δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς.

Η Μάλτα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι είναι η πρώτη χώρα μέλος της ΕΕ που θα κλείσει τα σύνορά της στους ανεμβολίαστους ταξιδιώτες, ελπίζοντας με αυτόν τον τρόπο να θέσει υπό έλεγχο την αύξηση των νέων κρουσμάτων. Ωστόσο, μιλώντας στον γαλλικό δημόσιο ραδιοσταθμό France Inter, ο Ντιντιέ Ρέιντερς υπενθύμισε ότι η υιοθέτηση του υγειονομικού πιστοποιητικού από την ΕΕ είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη.

"Ελήφθησαν δύο αποφάσεις: το πιστοποιητικό που τέθηκε σε εφαρμογή και που είναι δεσμευτικό για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, ως βεβαίωση της κατάστασής σας σε σχέση με την ασθένεια. Και ακολούθως υπήρξε μια σύσταση που υιοθετήθηκε από τα 27 κράτη μέλη, η οποία έχει ως σημείο εκκίνησης την ιδέα ότι το διαβατήριο αρκεί από μόνο του, εκτός αν επιδεινωθεί η υγειονομική κατάσταση", εξήγησε ο Επίτροπος.

"Θα συζητήσουμε επομένως με την Μάλτα για να δεχθεί τα τεστ PCR", πρόσθεσε.

"Ανάλογα με το ποσοστό μόλυνσης από το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα , είναι φυσιολογικό να ληφθούν μέτρα, ελέγχου και καραντίνας, αλλά όχι απαγόρευση ταξιδιών", συνέχισε.

Έχοντας εμβολιάσει πλήρως το 79% του ενήλικου πληθυσμού της, η Μάλτα, ένα νησιωτικό κράτος 500.000 κατοίκων, υπερηφανεύεται ότι είναι η χώρα με τους περισσότερους εμβολιασμένους πολίτες στην ΕΕ. Στις 27 Ιουνίου δεν είχε καταγράψει κανένα νέο κρούσμα του κορονοϊού, αλλά την Παρασκευή οι υγειονομικές αρχές κατέγραψαν 96, το 90% των οποίων αντιστοιχούσε σε ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμάν Μπον έκρινε χθες, Κυριακή, ότι η απόφαση της Μάλτας να μην δέχεται πλέον τα μοριακά τεστ "αντιβαίνει στους κανόνες" της ΕΕ.

"Δεν έχουμε καταφέρει όλες τις φορές να συντονιστούμε στην Ευρώπη στη διάρκεια αυτής της κρίσης, αλλά για μια φορά, έχουμε ένα υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο είναι το ίδιο παντού στην Ευρώπη", επέμεινε ο Μπον. "Αυτό που έκανε η Μάλτα πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για το γεγονός ότι όταν η κατάσταση επιδεινώνεται, οι πειρασμοί για κλείσιμο, μερικές φορές ακόμη και αντιβαίνοντας στους κανόνες, πολλαπλασιάζονται", υπογράμμισε.

