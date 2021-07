Πολιτική

Δένδιας- ΕΕ: Ευρεία συζήτηση με Σούκρι για τα θέματα της περιοχής

Πρόγευμα εργασίας των ΥΠΕΞ της ΕΕ με τον Αιγύπτιο ομόλογό τους Σάμεχ Σούκρι. Τι δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.



Ευρεία συζήτηση για τα θέματα της περιοχής είχαν στο άτυπο πρόγευμα εργασίας οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ με τον Αιγύπτιο ομόλογό τους Σάμεχ Σούκρι, όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ). Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, θα ενημερώσει για το επίπεδο των τουρκικών προκλήσεων και τι συμβαίνει γενικά ως προς το Κυπριακό».

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας ανέφερε:

«Έχουμε ένα ενδιαφέρον Συμβούλιο σήμερα. Καταρχήν, ήδη το πρωί υπήρξε ένα πρωινό εργασίας με τον Αιγύπτιο υπουργό, τον Σάμεχ Σούκρι, με μια ευρεία συζήτηση για τα θέματα της περιοχής. Υπάρχει το γεύμα με τον Γιαρ Λαπίντ, τον νέο υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ. Και επίσης ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, θα ενημερώσει για το επίπεδο των τουρκικών προκλήσεων και τι συμβαίνει γενικά ως προς το Κυπριακό. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα, όπως το Αφγανιστάν, και επίσης εγώ θα ενημερώσω για τις επαφές μου με τον υπουργό Εξωτερικών του Νίγηρα και τα προβλήματα που η τρομοκρατία δημιουργεί στην Υποσαχάρια Αφρική».

Ερωτηθείς για τα θέματα που συζητήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου κατά το πρόγευμα εργασίας, ο κ. Δένδιας σημείωσε: «Οφείλω να πω τα πάντα. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα θεμελιώδους σημασίας για την περιοχή, οπότε αγγίζει τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, την ενέργεια, την Αιθιοπία, το Φράγμα της Αναγέννησης, τη Λιβύη, τη Συρία - κάθε θέμα συμπεριλήφθη. Πάντως, οφείλω να πω, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον».

