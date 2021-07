Κοινωνία

Ηλιούπολη: Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση κακοποίησης της 19χρονης

Στον ανακριτή την Τρίτη ο αστυνομικός και ο πατέρας της 19χρονης. Ένταλμα σύλληψης και για τρίτο άτομο.



Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν ο αστυνομικός και ο πατέρας της 19χρονης κοπέλας στην Ηλιούπολη, την οποία υποχρέωναν να εκδίδεται παρά τη θέλησή της.

Είχε συνεργούς και ποιος ήταν ο ρόλος τους; Αυτά είναι ερωτήματα που θα κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων ο 39χρονος στον ανακριτή. Η κοπέλα, στην κατάθεσή της, φέρεται να έχει κατονομάσει και άλλα πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση.

«Τουλάχιστον τρία ονόματα έχει καταθέσει στις Αρχές. Υπάρχει ένα κύκλωμα και τουλάχιστον μια είναι επίσης αιχμάλωτη», δήλωσε η δικηγόρος της 19χρονης Αντωνία Λεγάκη.

Σε ένα ισόγειο διαμέρισμα, στην περιοχή της Ηλιούπολης, η νεαρή κοπέλα ζούσε την απόλυτη φρίκη το τελευταίο διάστημα. Όπως κατήγγειλε, ο 39χρονος αστυνομικός την κρατούσε εκεί παρά τη θέλησή της και την υποχρέωνε να εκδίδεται, για να κερδίζει εκείνος χρήματα.

Η 19χρονη βρήκε την ευκαιρία και τη δύναμη να δραπετεύσει. «Την είδε η σερβιτόρα 2-3 μέρες πριν χτυπημένη, δεν λέει τίποτα, την είδε εκέινο το πρωί και της είπε αν θέλεις βοήθεια εγώ δουλεύω μέχρι την τάδε ώρα και δυο ώρες αργότερα πήγε τρέχοντας, την έκρυψε, πήρε το 100, φεμινιστικές οργανώσεις...» ανέφερε η κ. Λεγάκη.

Το θύμα καταγγέλει ότι ο αστυνομικός επιχείρησε να την υποχρεώσει να κάνει χρήση κοκαΐνης, τη χτυπούσε και της στερούσε την τροφή.

«Προσπαθούσε να της δώσει ναρκωτικά και την έδερνε για να πάρει κοκαΐνη, γιατί έπαιρνε εκείνος κοκαΐνη, αλλά η κοπέλα του έλεγε και να με σκοτώσεις, εγώ δεν θα πάρων ναρκωτικά... όταν δεν δεχόταν να πάει με πελάτη, της στερούσε την τροφή», περιέγραψε η κ. Λεγάκη,

Μαζί με τον 39χρονο συνέλαβαν και τον πατέρα της 19χρονης, ο οποίος κατηγορείται ότι τη βίαζε για έξι χρόνια.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων και σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ένα τρίτο άτομο, το οποίο εξετάζεται ως συνεργός του 39χρονου.

Τις γυναίκες και τα θύματα σεξουαλικής βίας παρότρυνε να μιλάνε και να καταγγέλλουν για όσα υποφέρουν κάλεσε ο εκπρόσωπος Αστυνομικών Αθηνών μέσω της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», με αφορμή την υπόθεση της Ηλιούπολης.

