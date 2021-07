Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μετάλλαξη Έψιλον: Πόσο επικίνδυνη είναι;

Καλύπτουν τη μετάλλαξη τα υπάρχοντα εμβόλια;

Πολύ πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε αρχές Ιουλίου 2021 από Αμερικάνους και Ελβετούς επιστήμονες ρίχνει φως στον μηχανισμό με τον οποίο μεταλλάξεις του ιού SARS-COV-2 μπορούν να αποφεύγουν τα υπάρχοντα εμβόλια.

Ο Καθηγητής Οργανικής Χημείας-Φαρμακοχημείας του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Κόκοτος, αναφέρει ότι αποκαλύπτεται ένας πρωτοφανής μηχανισμός σε μοριακό επίπεδο με τον οποίο ο ιός μπορεί να διαφεύγει των υπαρχόντων εμβολίων και ο οποίος σχετίζεται με μεταλλάξεις αμινοξέων της πρωτεΐνης ακίδας (spike protein) του ιού. Μία από αυτές τις μεταλλάξεις είναι και η μετάλλαξη έψιλον. Ορίστε τι χρειάζεται να ξέρεις για αυτήν με βάση τις μέχρι τώρα υπάρχουσες πληροφορίες.

