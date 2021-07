Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021: Ανακοινώθηκαν τα στατιστικά βαθμολογιών

Μεγάλα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Μικρές αυξομειώσεις στον αριθμό των υποψηφίων που αρίστευσαν συγκριτικά με πέρσι.



Αναρτήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας τα στατιστικά των βαθμολογιών των Πανελλλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ.

Τα στατιστικά των πανελληνίων δίνουν μια πρώτη εικόνα και εκτίμηση για το που θα κινηθούν οι βάσεις φέτος και θα βοηθήσουν τους υποψηφίους να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους.

Οι βαθμολογίες για τα ειδικά μαθήματα αναμένονται την Παρασκευή 16 Ιουλίου Την περασμένη Παρασκευή οι υποψήφιοι έμαθαν τις βαθμολογίες τους και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις βάσεις εισαγωγής. Συνολικά 92.090 υποψήφιοι συμμετείχαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις (75.435 των Γενικών και 16.655 των Επαγγελματικών Λυκείων) για τις συνολικά 77.415 θέσεις εισακτέων.

Μεγάλα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση

Μεγάλα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, που ακολουθούν σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα των εξετάσεων του 2020 -με εξαίρεση τη Χημεία, όπου υπήρξε βελτίωση κατά 8,5% στο ποσοστό αυτό- διασπορά των βαθμολογιών άνω του δέκα και μικρές αυξομειώσεις στον αριθμό των υποψηφίων που αρίστευσαν συγκριτικά με πέρσι, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τη γενική εικόνα των φετινών βαθμολογιών των υποψηφίων των ημερήσιων ΓΕΛ στις Πανελλαδικές, μετά την ανακοίνωση των στατιστικών από το υπουργείο Παιδείας.

Στο μάθημα της Έκθεσης το φετινό θέμα ήταν φαίνεται πιο βατό, καθότι μόνον το 20,37%των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ πέρσι το ποσοστό αυτό ήταν 36,91%.

Όσον αφορά την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Αρχαία Ελληνικά το 45,26%% των υποψηφίων έγραψε από 0 έως 10 (47,18% το 2020). Βαθμολογία από 18 έως 20 συγκέντρωσε το 3,83% των υποψηφίων (3,95%). Στην Ιστορία, επίσης το ποσοστό κάτω από τη βάση ήταν υψηλό, με 51,19% (50,18% πέρυσι) ενώ 18 με 20 έγραψε το 13,65% (15,64% πέρυσι). Στο μάθημα της Κοινωνιολογίας συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό υψηλότερων βαθμολογιών, αφού το 22,15% (20,72% πέρυσι) των υποψηφίων αρίστευσε (19-20).

Στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, στη Φυσική το ποσοστό που έγραψε κάτω από τη βάση (44%) είναι υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι (41,5%), χωρίς ωστόσο να λείπουν ψηλές βαθμολογίες, καθώς το 16,98% (15,88% πέρυσι) των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18. Η εικόνα είναι καλύτερη στο μάθημα των Μαθηματικών, με το ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση να διαμορφώνεται στο 31,8% (33,13% το 2020) και των βαθμολογιών 18-20 στο 19,01% (14,41% το 2020).

Για τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας, η εικόνα για το μάθημα της Φυσικής δεν διαφέρει από τη γενική τάση, με το 47,43% (44,97% το 2020) των υποψηφίων να έχει γράψει κάτω από 10 και το 18,39% (15,18% το 2020) να έχει λάβει βαθμολογία 18-20. Στη Χημεία, στο 38,66% (47,16% το 2020) διαμορφώθηκε το ποσοστό των βαθμολογιών κάτω από τη βάση, ενώ οι άριστοι αυξήθηκαν σε σχέση με πέρσι, αφού το 15,38% (6,77% το 2020) των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία από 18 έως 20. Στη Βιολογία, το ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση ήταν μεγαλύτερο ήτοι 31,56% (28,25% το 2020), υπήρξε διασπορά στις βαθμολογίες άνω του 10, ενώ από 18 έως και 20, έλαβε το 17,78% (15,21%).

Τέλος, σχετικά με τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στα Μαθηματικά το 72,76% (75,6% πέρυσι) έγραψε κάτω από τη βάση. Τα γραπτά που βαθμολογήθηκαν με βαθμό άνω του 18, ήταν πολύ λίγα, ήτοι 2,66% (1,73% το 2020). Στο μάθημα της Πληροφορικής, κάτω του 10 έγραψε το 41,69% (44,75% το 2020) των υποψηφίων. Δεν έλειψαν ωστόσο και οι καλές βαθμολογίες, με το 21,70%% των υποψηφίων να παίρνει βαθμό από 18 έως 20. Στο μάθημα της Οικονομίας, κάτω από τη βάση έγραψε το 34,31% των υποψηφίων (31,60% το 2020) και 18-20 το 27,12%.

Επισημαίνεται, ότι τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στους υποψήφιους των ημερήσιων ΓΕΛ.

