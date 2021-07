Πολιτική

Υποχρεωτικός εμβολιασμός και εστίαση: Ανακοινώσεις Μητσοτάκη μέχρι την Τρίτη

Σήμερα οι ανακοινώσεις για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 15-17. Διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους. Τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.

«Είναι βέβαιο ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας στη χώρα μας θα αποκτήσει ισχυρή δυναμική. Συνέβαλε σε αυτό, το γεγονός ότι στη διάρκεια της πανδημίας, η κυβέρνηση διέθεσε 41 δισ. για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζόμενων και άνεργων, κράτησε όρθιο τον παραγωγικό ιστό και απέτρεψε την έξαρση της ανεργίας. Ταυτόχρονα -τηρώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις- δρομολόγησε τολμηρή μεταρρυθμιστική πολιτική, ξεκινώντας από τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών» τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών προσθέτοντας ότι την ίδια ώρα το κράτος δανείζεται με ευνοϊκούς όρους, ενώ η χώρα διαθέτει ένα δυναμικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Θύμισε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist ότι «η κυβέρνηση έλυσε γρίφους του παρελθόντος, αλλά και του παρόντος, ανοίγοντας δρόμους του μέλλοντος».

Στη συνέχεια η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στους τέσσερις λόγους που εμπνέουν ισχυρή αισιοδοξία για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας λέγοντας:

"Οι αυξημένες καταθέσεις στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 14% του Α.Ε.Π. και είναι ως ποσοστό, οι υψηλότερες στις χώρες του ΟΟΣΑ, αμέσως μετά τις Η.Π.Α.. Το Δημόσιο δανείζεται με τα χαμηλότερα επιτόκια στην ιστορία μας -στοιχείο που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στην οικονομία μας και την ασκούμενη πολιτική- ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών μειώθηκαν κατά 32 δισ. ευρώ. Το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» που προβλέπει εκταμιεύσεις 7,5 δισ. μέσα στο 2021 και πάνω από 30 δισ. στα επόμενα 7 χρόνια που θα εισφέρουν στο Α.Ε.Π. ακόμη 7 μονάδες. Είναι ακόμη οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν -το ψηφιακό κράτος και η τηλεργασία, το νέο εργασιακό πλαίσιο και ο αναπτυξιακός νόμος, οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών- που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστικό προορισμό επενδύσεων. Κι αυτό ήδη αποδεικνύεται από την παρουσία τεχνολογικών κολοσσών όπως η Microsoft, η Cisco, η Team Viewer και η Pfizer".

Πρόσθεσε δε ότι συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗ», που δίνει, όπως σημείωσε, στις συστημικές τράπεζες τη δυνατότητα να πετύχουν σύντομα (μέσα στον τρέχοντα ή στον επόμενο χρόνο) μονοψήφιο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Και αυτό σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να μεταρρυθμίσει τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος αποτελεί την κύρια «μηχανή» της οικονομίας» είπε.

Στη συνέχεια η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι αύριο συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την κύρωση της Συμφωνίας με την οποία τροποποιούνται διατάξεις της Σύμβασης για κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65). «Ύστερα από αλλεπάλληλες επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση κατάφερε να ξεμπλοκάρει μετά από δύο χρόνια συστηματικής δουλειάς το έργο για το βόρειο τμήμα του άξονα και να εντάξει εξ ολοκλήρου την χρηματοδότησή του, ύψους 442 εκατ. ευρώ, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το βόρειο τμήμα του Ε-65 εκτείνεται από τα Τρίκαλα ως την Εγνατία, έχει μήκος 70,5 χιλιόμετρα και η διάρκεια κατασκευής του εκτιμάται στα 3 χρόνια» είπε.

«Η κατασκευή του αποτελεί ουσιαστική δράση για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας στο δρόμο της απολιγνιτοποίησης. Θα εξασφαλίσει γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις, θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και θα ενθαρρύνει την εγκατάσταση νέων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Παράλληλα, θα ενισχύσει αποφασιστικά την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, με την συνδεσιμότητά της με την Αθήνα και την Κεντρική Ελλάδα» πρόσθεσε η κ. Πελώνη τονίζοντας ότι «το 2021 είναι το έτος που ξεμπλοκάρουν μεγάλα, αλλά και εμβληματικά έργα που για χρόνια είχαν κολλήσει».

Αναφερόμενη στην επιδημιολογική κατάσταση είπε ότι μια νέα έξαρση της πανδημίας εκδηλώνεται σε πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας ανάμεσα στις οποίες η Αττική, η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. «Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η σημαντική αύξηση των κρουσμάτων στους νέους. Το 75% των νέων κρουσμάτων αφορά σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 34 ετών, ενώ ο κύριος όγκος εντοπίζεται στις ηλικίες 15 έως 24 ετών. Σε περιοχές με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, η πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων αφορά σε νέους 15 έως 19 ετών» τόνισε.

Για τη μετάλλαξη «Δέλτα» σημείωσε ότι το 70% των στελεχών εντοπίστηκαν σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 40 ετών. «Από το σύνολο των κρουσμάτων με την νέα μετάλλαξη χρειάστηκε να νοσηλευτεί το 13%, εκ των οποίων κανένας δεν ήταν πλήρως εμβολιασμένος. Διαπιστώνεται παράλληλα -και είναι μείζονος σημασίας- ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ που έχει ήδη επικρατήσει η μετάλλαξη «Δέλτα» και έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση των ημερήσιων κρουσμάτων- οι εμβολιασμένοι προστατεύονται και σπάνια νοσούν βαριά ή χρειάζονται νοσηλεία» είπε.

Επιπλέον ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν πόσο αποτελεσματικός είναι ο εμβολιασμός, πόσο περισσότερο επιβάλλεται ενόψει επικράτησης της νέας μετάλλαξης, πώς είναι η πιο ισχυρή ασπίδα αυτοπροστασίας, αλλά και μείωσης της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Και πόσο μπορεί να βοηθήσει τους νέους μας, ώστε να προστατευτούν και να κάνουν ασφαλείς διακοπές, να προστατεύσουν τους δικούς τους και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να γίνουν αναμεταδότες.

«Ήδη, οι εμβολιασμοί έφτασαν τους 9.230.000, με περισσότερους από 5.240.000 πολίτες να έχουν κάνει τουλάχιστον μια δόση και πάνω από 4.250.000 να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Μάλιστα, το 70% των πολιτών 60 ετών και άνω είναι πλέον πλήρως εμβολιασμένοι» είπε προσθέτοντας ότι αυτή την εβδομάδα ανοίγει και η πλατφόρμα για τα ραντεβού εθελοντικού εμβολιασμού των παιδιών ηλικίας 15 έως 17 ετών με γονική συναίνεση και ότι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν το απόγευμα στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του υπουργείου υγείας για τον εμβολιασμό.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «το 51% των νέων κρουσμάτων εντοπίστηκαν ύστερα από αυτοδιαγνωστικά τεστ, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει τη μεγάλη συμβολή τους στον εντοπισμό και την έγκαιρη ιχνηλάτηση νέων κρουσμάτων. «Καθώς μάλιστα η νέα μετάλλαξη εντοπίζεται κυρίως σε νεότερες ηλικίες, αποφασίστηκε να προστεθούν στους έως τώρα δικαιούχους δωρεάν self test και στα παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών. Αλλά και να παραταθεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, 17 Ιουλίου, η διάθεση μέσω των φαρμακείων των 4 αυτοδιαγνωστικών τεστ (self tests) στους δικαιούχους του μηνός Ιουλίου» πρόσθεσε.

Τέλος η κ. Πελώνη ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός μέχρι αύριο θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης που αφορούν την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε συγκεκριμένα πεδία, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας των κλειστών χώρων από το τέλος αυτής της εβδομάδας.

«Έως αύριο θα έχουν ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη οι αποφάσεις για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και το πλαίσιο λειτουργίας των χώρων εστίασης, θα περιγραφεί ένα πλαίσιο, που θα πρέπει να εφαρμοστεί, οι ανακοινώσεις θα αφορούν συγκεκριμένα πεδία υποχρεωτικότητας» δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και συνέστησε «λίγη υπομονή έως τις επίσημες ανακοινώσεις», στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών στο briefing. Η κυβερνητική εκπρόσωπος συμπλήρωσε, μάλιστα ότι στο τέλος της εβδομάδος θα ανακοινωθούν και οι λεπτομέρειες του πλαισίου της λειτουργίας των χώρων εστίασης. Απαντώντας, δε, σε συγκεκριμένη ερώτηση για πιθανό υποχρεωτικό εμβολιασμό εκπαιδευτικών, η κ. Πελώνη σημείωσε με νόημα πως «ο εμβολισμός των εκπαιδευτικών προχωρά και βρίσκεται σε πολύ καλό ποσοστό, γύρω στο 77%».

«Οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί θα έχουν περισσότερες διευκολύνσεις, η ζωή τους θα είναι πιο εύκολη» υπογράμμισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, η οποία αφού υπενθύμισε πως έχει ήδη ανακοινωθεί ένα πλαίσιο διευκολύνσεων και ενθαρρύνσεων τόνισε ότι «όσο προχωρά ο εμβολιασμός θα δούμε τι άλλο θα μπορέσουμε να κάνουμε». Σε ερώτηση για το κατά πόσον κυβέρνηση και ειδικοί προσανατολίζονται στον εθελοντικό εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας από 12 έως 15 έτη, η Αριστοτελία Πελώνη τόνισε πως δεν έχει κάτι επ αυτού σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία επιστημονική συζήτηση και επανέλαβε πως κυβέρνηση ακούει τους ειδικούς. Επανέλαβε ότι κατά την καθιερωμένη απογευματινή ενημέρωση θα ενημερωθούν οι πολίτες για τον εθελοντικό εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 15 -17 ετών και εν προκειμένω πως θα ανοίξει η πλατφόρμα και πως θα δηλώνεται η γονεική συναίνεση.

Τέλος και σχετικά με καταγγελίες της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς στην υπόθεση της 19χρονης από την Ηλιούπολη, η κ. Πελώνη παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. «Όλα αυτά έχουν απαντηθεί μέσω δύο ανακοινώσεων. Η μία από την από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, που ανέλαβε την προανάκριση. Τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες, ενώ υπάρχει και η τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Διαβάστε με προσοχή την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, που περιγράφει όλη την διαδικασία», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Πελώνη.

