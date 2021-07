Κόσμος

Φωτιά στην Κύπρο: Εκκένωση κοινότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα φωτιά ξέσπασε στην Κύπρο και αυτήν τη φορά στην επαρχία της Λεμεσού.

Στην εκκένωση των κατοικιών νότια της κοινότητας Πάχνας προχώρησε η Αστυνομία και η Πολιτική 'Αμυνα της Κύπρου, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται εδώ και λίγη ώρα στην περιοχή. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή, το βόρειο μέτωπο της πυρκαγιάς είναι ανεξέλεγκτο. «Επιχειρούν συνολικά 8 εναέρια μέσα και μεγάλος αριθμός επίγειων δυνάμεων από Π.Υ. και Τμήμα Δασών, Πολιτική 'Αμυνα, Ταμείο Θήρας και Κοινοτικό Συμβούλιο Αυδήμου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεττής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην κοινότητα Πάχνας της Επαρχίας Λεμεσού, καίγοντας ξερά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν αρχικά 4 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού και 1 από το Τμήμα Δασών, ενώ ενεργοποιήθηκαν 4 εναέρια μέσα (2 εκμισθωμένα ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη του Τμήματος Δασών).

Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι αυξάνονται οι επίγειες δυνάμεις και επιπρόσθετα ενεργοποιείται το Σχέδιο ΙΚΑΡΟΣ με αύξηση των εναέριων μέσων.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣτΕ - Διάλειμμα στο Δημόσιο: 15 λεπτά ανά δύο ώρες

ΕΕ: Εκκλήσεις προς τη Μάλτα να ανοίξει τα σύνορα σε ανεμβολίαστους

Οχάιο: Πνίγηκε με μαριχουάνα και τον έσωσε αστυνομικός! (βίντεο)