Life

Μπάκιγχαμ: οι κήποι των Ανακτόρων είναι ανοιχτοί για το κοινό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες μπορούν να κάνουν πικ νικ δίπλα στην λίμνη των 3,5 στρεμμάτων και το βασιλικό γήπεδο τένις.

Λονδρέζοι και τουρίστες θα μπορούν μέχρι την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, να ξεναγηθούν, και να κάνουν πικνίκ στους ειδυλλιακούς κήπους των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ. Για πρώτη φορά οι βασιλικοί κήποι ανοίγουν για το ευρύ κοινό και αποτελούν ένα από τα αξιοθέατα που συγκαταλέγονται στο Μητρώο Ιστορικών Πάρκων και Κήπων Ιστορικού Ενδιαφέροντος της Αγγλίας.

Είναι μία όαση 160 στρεμμάτων. Φιλοξενεί ποικίλα είδη χλωρίδας με περισσότερα από 1.000 δέντρα, όπως τα πλατάνια που φυτεύτηκαν από τη βασίλισσα Βικτώρια και τον πρίγκιπα Άλμπερτ, αγριοκαστανιές, 85 διαφορετικά είδη βελανιδιάς και 40 μουριάς. Και μάλιστα στο νοτιοδυτικό άκρο των κήπων δεσπόζει μια υπεραιωνόβια μουριά, την οποία φύτεψε τον 17ο αιώνα ο βασιλιάς Ιάκωβος ο Α' της Αγγλίας.

Στους κήπους περιλαμβάνεται, ακόμη, μια λίμνη έκτασης 3,5 στρεμμάτων, η οποία χτίστηκε τον 19ο αιώνα, ένα μικρό και γραφικό καλοκαιρινό οίκημα, το ελικοδρόμιο και το βασιλικό γήπεδο τένις.

Οι επισκέπτες πριν επισκεφτούν τους κήπους θα πρέπει να κάνουν κράτηση καθώς και να κανονίσουν την ξενάγησή τους, εφόσον το επιθυμούν, υπό την καθοδήγηση ενός εκ των πιστοποιημένων ξεναγών των ανακτόρων.

Ενόψει του ανοίγματος το Μπάκιγχαμ κυκλοφορεί μια συλλογή ειδών πικνίκ, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και το επίσημο αντισηπτικό του παλατιού.

Ένας από τους ξεναγούς του Μπάκιγχαμ δήλωσε στη βρετανική Mirror: «είναι μια όαση στο κέντρο του Λονδίνου. Οι επισκέπτες θα εντυπωσιαστούν. Είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός κήπος στο Λονδίνο, με πολλά μυστικά».

Δήλωσε ακόμα ότι, η βασίλισσα όταν βρίσκεται στα ανάκτορα, λαμβάνει ένα εποχιακό μπουκέτο, σύνθεση από τα άνθη των κήπων, κάθε Δευτέρα από το 1992.

Παραδοσιακά, η βασίλισσα Ελισάβετ Β' «φιλοξενεί» 8.000 επισκέπτες κάθε φορά στα ετήσια καλοκαιρινά πάρτι στο παλάτι, αλλά λόγω της πανδημίας και του πένθους δεν μπόρεσαν να γίνουν τα τελευταία δύο χρόνια

Ειδήσεις σήμερα:

Νυχτερινή διασκέδαση: Νέοι κανόνες και πρωτόγνωρες καταστάσεις (βίντεο)

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Τζένγκο