Καραμανλής: Εξετάζουμε έκπτωση στη μηναία κάρτα για τους εμβολιασμένους στα μέσα μεταφοράς

Τι είπε για το ενδεχόμενο υποχρεωτικού εμβολιασμού στους οδηγούς των μέσων μεταφοράς.

Στον σχεδιασμό, προκειμένου να πειστούν οι χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, προαναγγέλοντας πως σε λίγο καιρό θα ανακοινωθούν κάποιες διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους επιβάτες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ1 ο υπουργός δήλωσε ότι «στην κυβέρνηση είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε την πειθώ και να δίνουμε κίνητρα. Εγώ αυτήν τη σχολή υπηρετώ και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο με λογικά επιχειρήματα και ορθό λόγο να πείθεις κάποιον».

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι στην Αθήνα σχεδόν τα 2/3 όσων χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς διαθέτουν κάρτες απεριόριστων διαδρομών. «Μπορούμε να δώσουμε κάποια έκπτωση σε αυτούς οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, έτσι ώστε να δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο -και αν θέλετε και ένα δίχτυ ασφαλείας - στους ανθρώπους που είναι εμβολιασμένοι, αλλά και ένα επιπλέον κίνητρο για όσους σκέφτονται να εμβολιασθούν», τόνισε και πρόσθεσε ότι αυτό είναι κάτι που συζητά το υπουργείο με τον ΟΑΣΑ, εκτιμώντας ότι ανακοινώσεις θα γίνουν πολύ σύντομα.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι σε αυτήν τη φάση δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους οδηγούς των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς άλλωστε στα λεωφορεία υπάρχει διαχωριστικό, οι οδηγοί φορούν μάσκα και οι επιβάτες δεν επιβιβάζονται από τη μπροστινή πόρτα, ενώ στο μετρό οι οδηγοί βρίσκονται σε ειδικό ξεχωριστό χώρο.

Υπενθύμισε τα βήματα που έχουν γίνει για την ανάταξη, ανανέωση και ενίσχυση του στόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι πριν από δύο χρόνια στους δρόμους της Αθήνας υπήρχαν μόνο 850 λεωφορεία και τώρα κυκλοφορούν 1.300. Αναφέρθηκε στη συνεργασία με το ΚΤΕΛ και στη διαδικασία του leasing, αλλά και στις περισσότερες από 600 προσλήψεις που έγιναν, μετά από 10 χρόνια, καθώς και στον μεγάλο διαγωνισμό για την αγορά νέων λεωφορείων, μεταξύ των οποίων και ηλεκτροκίνητα.

Ο κ. Καραμανλής μίλησε και για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, που θα αποσυμφορήσουν τους δρόμους της πρωτεύουσας, όπως η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, η οποία θα γίνει ως δημόσιο έργο, που σημαίνει ότι δεν θα έχει διόδια και θα δημοπρατηθεί πολύ σύντομα.

Επίσης, υπογράμμισε ότι εδώ και δύο χρόνια στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών γίνεται μία συστηματική δουλειά προκειμένου να «ξεκολλήσουν» έργα, που ήταν μπλοκαρισμένα, όπως η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, ο Ε65 και η Πατρών-Πύργου.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η Πατρών-Πύργου είχε «πέσει θύμα» της προσπάθειας δημιουργίας «ΣΥΡΙΖΑ Channel» και πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε στην Κομισιόν το έργο να επανέλθει στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού ώστε μέσα σε τρία χρόνια να έχει ολοκληρωθεί. Τέλος, σημείωσε ότι στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023 και πως η κυβέρνηση αναμένει την τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

