Eurogroup - Σταϊκούρας: Το σχέδιο “Ελλάδα 2.0” θα οδηγήσει σε υψηλή ανάπτυξη

Το ελληνικό σχέδιο είναι μεταξύ των 12 εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα πάρουν έγκριση από το Eurogroup.



Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Την ικανοποίησή του που το ελληνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» βρίσκεται μεταξύ των δωδεκα εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αναμένεται να λάβουν την έγκριση του Συμβουλίου, εξέφρασε σήμερα προσερχόμενος στο Eurogroup στις Βρυξέλλες, o υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκoύρας.

«Παρά τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα, η Ευρώπη ανακάμπτει. Το NextGenerationEU θα βελτιώσει σημαντικά αυτήν την διαδικασία. Η έγκριση των 12 εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι μια σημαντική συλλογική επιτυχία. Χαίρομαι που το ελληνικό σχέδιο είναι μεταξύ αυτών», δήλωσε ο Χρ. Σταϊκούρας.



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ελληνικό σχέδιο είναι ένα «φιλόδοξο σχέδιο» που θα οδηγήσει σε υψηλή ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και θα προσθέσει στη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα.

«Τώρα, η επόμενη πρόκληση είναι η εφαρμογή. Η γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή 68 μεταρρυθμίσεων και 106 επενδύσεων, που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο. Θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους», πρόσθεσε, τέλος ο Υπουργός Οικονομικών.

