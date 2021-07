Life

Μύκονος: Η “αγκαλιά” των αστυνομικών στα παιδιά των διαρρηκτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ζεστό και ανθρώπινο πρόσωπο τους έδειξαν οι αστυνομικοί του νησιού, στα παιδάκια του ζευγαριού της σπείρας που “έγδυνε” βίλες του νησιού.

Στο «νησί των ανέμων» και της υπερβολής συμβαίνουν καθημερινά πολλά, σπάνια όμως κάτι διαφορετικό πέρα από ιστορίες τρελών λογαριασμών από big spenders, κάτι διαφορετικό παραδείγματος χάριν που να έχει να κάνει με την ανθρωπιά. Κι αυτό το κάτι διαφορετικό προέκυψε από τον νέο διοικητή της Αστυνομίας Μυκόνου, αμέσως μετά την εξάρθρωση της σπείρας των Αλβανών διαρρηκτών που είχαν «ρημάξει» τις βίλες της Μυκόνου στις κλοπές.

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής ενημερώθηκε ότι ανάμεσα στους επτά Αλβανούς συλληφθέντες-έξι άνδρες και μια γυναίκα-συγκαταλεγόταν ένα ζευγάρι με δυο μικρά παιδιά από διαφορετικές σχέσεις που είχαν στο παρελθόν. Παιδιά που βρέθηκαν από την μια στιγμή στην άλλη χωρίς τους γονείς τους να φιλοξενούνται σε δυο φιλικά σπίτια του νησιού καθημερινά, μόνο που υπήρχε ένα πρόβλημα.

Επειδή οι άνθρωποι που τα φιλοξενούσαν εργάζονταν υπήρχε ένα κενό κάποιων ωρών που τα παιδάκια αυτά θα έπρεπε να περιμένουν μόνα τους την επιστροφή των ανθρώπων που τα περιέθαλψαν μετά την σύλληψη των γονιών τους.

Ο Φώτης Τζελέπης, γιος ενός ιερέα από τα Καλάβρυτα που είναι αξιωματικός καριέρας με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του αλλά και πατέρας τριών παιδιών δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Κανόνισε σε καθημερινή βάση δυο αστυνομικοί με πολιτικά να παραλαμβάνουν τα δυο παιδάκια και να τα απασχολούν για το διάστημα των ωρών που θα ήταν μόνα τους, πηγαίνοντας τα για φαγητό, βόλτα και παγωτό σε διάφορα μέρη του νησιού.

Κατόπιν τα συνόδευαν στο δεύτερο σπίτι που τα φιλοξενεί σε οικισμό του νησιού και αυτό ήταν κάτι που λάμβανε χώρα καθημερινά, ενώ ο ίδιος δεν θέλησε να γίνει γνωστή αυτή του η κίνηση. Ήταν κάτι που θέλησε να κάνει σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, όταν έμαθε την ιστορία τους, βγάζοντας προς τα έξω μια άλλη εντελώς διαφορετική πτυχή της προσωπικότητας του.

Μια πτυχή εντελώς ανθρώπινη από έναν άνθρωπο που δεν ήταν ποτέ των δημοσίων σχέσεων παρά τις μεγάλες επιτυχίες του στο κυνήγι της εγκληματικότητας και την μετάθεση του σε ένα νησί που μέχρι πέρυσι νοσούσε από κλοπές και εγκληματικότητα.

Η τοποθέτηση του στη Μύκονο άλλαξε τα δεδομένα και αυτό είναι κάτι που έχουν διαπιστώσει όλοι στο νησί, από έναν άνθρωπο που πολύ σπάνια εμφανίζεται δημόσια και δουλεύει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020 – Ιταλία: Αποθέωση για τους παίκτες από χιλιάδες φιλάθλους (εικόνες)

ΣτΕ - Διάλειμμα στο Δημόσιο: 15 λεπτά ανά δύο ώρες

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Ο βίος και το έργο του