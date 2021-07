Πολιτική

Ηλιούπολη: Νέα κόντρα Χρυσοχοΐδη - ΣΥΡΙΖΑ

Αφορμή οι καταγγελίες της συνηγόρου της 18χρονης για κύκλωμα trafficing πίσω από τον αστυνομικό

Υπόνοιες συγκάλυψης συνεχίζουν να αφήνουν ΣΥΡΙΖΑ και ΜεΡΑ25 για τη σοκαριστική υπόθεση της 18χρονης, την οποία φέρεται να εξέδιδε αστυνομικός κρατώντας την όμηρο και να βίαζε ο πατέρας της από την ηλικία των 11 έως των 17 ετών, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

ΣΥΡΙΖΑ: Ποιους καλύπτουν και δεν δίνουν τη φωτογραφία του αστυνομικού για να αναγνωριστεί και από άλλα θύματα trafficing;

«Οι καταγγελίες της συνηγόρου της 18χρονης από την Ηλιούπολη για κύκλωμα trafficking πίσω από τον εν ενεργεία αστυνομικό που την κακοποιούσε και την εξέδιδε εκθέτουν ακόμα περισσότερο την ηγεσία της ΕΛΑΣ και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης, που αντί να ζητάει και τα ρέστα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί, οφείλει να απαντήσει άμεσα για τη νέα προσπάθεια συγκάλυψης», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και παραθέτει συγκεκριμένα ερωτήματα:

«1. Γιατί δεν επέτρεπαν στη 18χρονη να επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της και το έκαναν μόνο μετά την κοινωνική κατακραυγή στα social media;

2. Γιατί αστυνομικοί προσπαθούσαν να πείσουν τη 18χρονη να αλλάξει δικηγόρο;

3. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να δοθούν τα στοιχεία και η φωτογραφία του αστυνομικού στη δημοσιότητα ώστε να αναγνωριστεί και από τυχόν άλλα θύματα trafficking;

4. Ποιους προσπαθούν να καλύψουν;».

Στο θέμα παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης:



Η άνιση θέση της γυναίκας «μήτρα» της έμφυλης βίας και εκμετάλλευσης



Στις μέρες μας, όλο και πιο συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την βία κατά των γυναικών, την ενδοοικογενειακή βία και τη σεξουαλική κακοποίηση. Δεν είναι λίγες οι φορές που αυτά τα φαινόμενα συσχετίζονται και με άλλες εγκληματικές πράξεις.



Όταν κατανοήσουμε ότι περιστατικά, όπως αυτό της νέας κοπέλας στην Ηλιούπολη, δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα, αλλά η ακραία έκφραση μιας κατάστασης η οποία σχετίζεται ευθέως με τις διακρίσεις, τα στερεότυπα, την άνιση θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, τότε μόνο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις αναγκαίες ριζικές τομές.



Αυτή η κατανόηση θα καθυστερεί όσο: Υποτιμούμε την ανάγκη υπέρβασης των συντηρητικών στερεοτύπων. Παραμένει ζωντανή η έννοια της πατριαρχίας. Δεν αναγνωρίζεται καν η έννοια της γυναικοκτονίας. Υπονομεύονται οι συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας σε όλους τους τομείς. Αναπαράγεται η κουλτούρα του βιασμού από τις οδούς μαζικής ψυχαγωγίας. Αποφεύγουμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις ακραίες αντιλήψεις μέσα στα ίδια τα θεσμικά όργανα του κράτους, όπως η αστυνομία.



Σε ό,τι αφορά στην περίπτωση της Ηλιούπολης, είναι φανερό ότι πρέπει να ριχτεί άπλετο φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Δεν χωρά καμία ανοχή. Ταυτόχρονα, είναι άμεση η ανάγκη να ενεργοποιήσουμε, αλλά και να ενδυναμώσουμε τις υπηρεσίες πρόληψης, αλλά και τις δομές στήριξης των θυμάτων, τόσο εντός της αστυνομίας, όσο και ευρύτερα.



Απαίτηση από την κυβέρνηση και την κάθε αρμόδια Αρχή, είναι να λάβει ουσιαστικά μέτρα περιορισμού αυτών των φαινομένων. Η ίδια η κοινωνία θα πρέπει να σκεφτεί και να πράξει συλλογικά, στο δικό της πεδίο δράσης, όχι μόνο για το πως θα περιθάλψει το επόμενο θύμα έμφυλης βίας και εκμετάλλευσης, αλλά κυρίως για το πως θα το γλυτώσει.

ΥΠΡΟΠΟ: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να κάνει το άσπρο μαύρο στην υπόθεση της κακοποίησης της 18χρονης

«Στην υπόθεση κακοποίησης μιας 18χρονης από έναν υπό απόλυση αστυνομικό και τον πατέρα της, οι οποίοι και συνελήφθησαν δίχως καμία καθυστέρηση, η Αστυνομία λειτούργησε με ταχύτητα, υπευθυνότητα και σεβασμό στο θύμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να επιχειρεί να κάνει το άσπρο μαύρο, μιλώντας υποκριτικά», τονίζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε ανακοίνωσή του σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει τα εξής:

«Στην εξαιρετικά δυσάρεστη υπόθεση κακοποίησης μιας 18χρονης από έναν υπό απόλυση αστυνομικό και τον πατέρα της, οι οποίοι και συνελήφθησαν δίχως καμία καθυστέρηση, η Αστυνομία λειτούργησε με ταχύτητα, υπευθυνότητα και σεβασμό στο θύμα. Το αποδεικνύουν οι ενέργειές της με χρονική ακολουθία, που γνωστοποίησε το ΥΠΤΠ από το Σάββατο, με αφορμή ανυπόστατους ισχυρισμούς στα social media.

Ωστόσο, παρά την παράθεση συντριπτικών στοιχείων, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να επιχειρεί να κάνει το άσπρο μαύρο, μιλώντας υποκριτικά, παρά τις συλλήψεις κι ενώ η έρευνα συνεχίζεται, για συγκάλυψη! Ίσως επειδή κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια, καθώς όλοι γνωρίζουν την αναίσχυντη επιλογή του παλαιότερα να περιφρονήσει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από ξένο πρέσβη για να προστατεύσει την "τιμή" της φιλικής του χώρας που αυτός εκπροσωπούσε. Δεν θα τα καταφέρει, θα μείνει με την υποκρισία του.

Η αστυνομία κάνει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα τη δουλειά της, όπως έχει υποχρέωση. Δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου να ασχολείται με αστειότητες ή τα επικοινωνιακά παιχνίδια διαφόρων επαγγελματιών».



Ερώτηση προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης κατέθεσε ο βουλευτής του ΜΕΡΑ25, Κριτων Αρσένης:

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη



Θέμα: Δεκαοχτάχρονη θύμα απαγωγής, βιασμών και μαστροπείας βιώνει παράνομη μεταχείριση από την Ελληνική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

Η Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον νόμο 4198/2013, προβλέπει την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν πρόσβαση χωρίς καθυστέρηση σε νομικές συμβουλές και, ανάλογα με τον ρόλο των θυμάτων στο οικείο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, σε νομική εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων και για την απαίτηση αποζημίωσης. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης που αποβλέπει στην αποτροπή επακόλουθης θυματοποίησης, αποφεύγοντας στο μέτρο του δυνατού τα ακόλουθα:

α) κάθε άσκοπη επανάληψη συνεντεύξεων κατά το στάδιο της διερεύνησης, δίωξης και εκδίκασης?

β) κάθε οπτική επαφή μεταξύ θυμάτων και εναγομένων συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης, όπως π.χ. σε συνεντεύξεις και σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, μεταξύ των οποίων και η χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας επικοινωνιών?

γ) κάθε κατάθεση σε δημόσια συνεδρίαση, και

δ) άσκοπες ερωτήσεις σχετικά με την ιδιωτική ζωή των θυμάτων.

Δεδομένου ότι η 18χρονη, θύμα απαγωγής, βιασμών και μαστροπείας, αφού απέδρασε από το σπίτι του εγκλήματος, μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ηλιουπόλεως και από εκεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου και κρατήθηκε από τη 1 μμ έως την επόμενη ημέρα.

Δεδομένου ότι η αστυνομία αρνήθηκε την επαφή με τη δικηγόρο της καθ’ όλη τη διάρκεια της προανάκρισης.

Ερωτάται o κ. Υπουργός:

1. Περιγράψτε μας αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη στιγμή που η 18χρονη μεταφέρθηκε στο Α.Τ. έως την αποδέσμευσή της. (Πόσην ώρα κράτησε η κατάθεση της 18χρονης; Γιατί παρέμεινε τόσην ώρα στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων; Έγινε κατά αντιπαράθεση εξέταση της 18χρονης με τους βιαστές της, και αν ναι, με βάση ποιο νόμο; Τι ώρα ήρθε σε επαφή με τους δικηγόρους της και για πόσην ώρα; Εξετάστηκε από γιατρό; Τι ώρα έγινε η εξέταση και που; Ποιος συνόδευε τη 18χρονη στην εξέταση και γιατί;)

2. Πώς εφαρμόστηκε η Οδηγία 2011/36/ΕΕ στην συγκεκριμένη περίπτωση; Εντόπισε παρεκκλίσεις; Πώς τις δικαιολογεί και τι μέτρα θα πάρει για να μην επαναληφθούν;

