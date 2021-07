Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εμβολιασμοί σε χωριά στην Στερεά Ελλάδα (εικόνες)

Ξεκίνησε και σε αυτό το γεωγραφικό διαμέρισμα ο εμβολιασμός κατοίκων που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ξεκίνησαν σήμερα οι εμβολιασμοί σε απομακρυσμένες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Η αρχή έγινε από τα ορεινά χωριά Κρέντη και Γρανίτσα του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται από κινητές μονάδες του Υπουργείου Υγείας, με μέριμνα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Έχει προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο να γίνει ο εμβολιασμός 150 πολιτών.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού κατοίκων σε απομακρυσμένες περιοχές ξεκίνησε προ ημερών απο την Κρήτη.

