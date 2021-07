Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: Προσύμφωνο ΥΠΟΙΚ με EBRD για τα δάνεια

«Είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα με στόχο την προώθηση νέων ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα», τόνισε ο Θ. Σκυλακάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και η κ. Charlotte Ruhe, διευθύνουσα σύμβουλος Κεντρικής και Νοτιανατολικής Ευρώπης της EBRD (European Bank for Reconstruction & Development) υπέγραψαν σήμερα το πρωί στην Αθήνα το Προσύμφωνο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding-MoU) μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της EBRD, το οποίο αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης και στη διαχείριση από την EBRD δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Πρόκειται για τη 2η συμφωνία μετά την αντίστοιχη συμφωνία του Υπουργείου Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη διαχείριση, από την τελευταία, δανείων ύψους έως 5 δισ. ευρώ. Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί την ταχύτατη έναρξη του προγράμματος των δανειοδοτήσεων για τη δημιουργία σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε σχετικά:

«Η υπογραφή αυτού του Προσυμφώνου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding-MoU) μεταξύ της EBRD και της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διαχείριση από την EBRD δανείων του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 1 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων, αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς μια φιλόδοξη συνεργασία μεταξύ μας, με στόχο την προώθηση νέων ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Οι νέες αυτές επενδύσεις θα διευκολύνουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και θα τη βοηθήσουν να επιτύχει υψηλότερη ανάπτυξη, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια, καθώς θα υλοποιείται το Σχέδιο».

