Life

Euro 2020: η τηλεθέαση “έπαιξε μπάλα” στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1 μετέδωσε και τους 51 αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που κέντρισαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, με "κορύφωση" στον μεγάλο τελικό.

Σε ανακοίνωση του ΑΝΤ1, αναφέρονται τα εξής:

«Το καλύτερο EURO όλων των εποχών ολοκληρώθηκε, προσφέρoντας θέαμα και μεγάλες συγκινήσεις στους λάτρεις της στρογγυλής θεάς και όχι μόνο.

Tα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έπαιξαν μπάλα στον ANT1 και οι τηλεθεατές δεν έχασαν φάση!

Η Ιταλία κατέκτησε το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε έναν τελικό που καθήλωσε την Κυριακή 11 Ιουλίου στον ΑΝΤ1 πάνω από 2.000.000 τηλεθεατές στο Σύνολο Kοινού.

Η μάχη μεταξύ Ιταλίας – Αγγλίας, μαζί με την παράταση και τη διαδικασία των πέναλτι, σημείωσε 56,6% κατά μέσο όρο στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ το 65,8% των ανδρών ηλικίας 18-54 δήλωσαν παρόντες στο ματς.

Αμείωτο, όμως, ήταν το ενδιαφέρον και του γυναικείου κοινού για τον Μεγάλο Τελικό, με τις γυναίκες 18-24 να φτάνουν το 53,4%.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη διαδικασία των πέναλτι, η τηλεθέαση άγγιξε το 68,6% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ χτύπησε κόκκινο με 82% στους άνδρες 18-24!

Όλοι οι αγώνες του EURO 2020 στον ΑΝΤ1, από το πρώτο σφύριγμα της πρεμιέρας (11.06) μέχρι και τον Μεγάλο Τελικό (11.07), κατέγραψαν μέσο όρο 25,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 με τους άνδρες να σκοράρουν 36,3%, ενώ οι πιο φανατικοί του EURO 2020 ήταν οι άνδρες ηλικίας 18-24 σημειώνοντας 50,7%!

Μετά το EURO 2020, ο ΑΝΤ1 θα «στήσει κερκίδα» και για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, το Μουντιάλ 2022, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ (Νοέμβριος 2022 – Δεκέμβριος 2022)».

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος: Η “αγκαλιά” των αστυνομικών στα παιδιά των διαρρηκτών

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Ο βίος και το έργο του

ΣτΕ - Διάλειμμα στο Δημόσιο: 15 λεπτά ανά δύο ώρες