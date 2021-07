Κοινωνία

Ληστείες σε καταστήματα με... “δόλωμα” γυναίκα

Τρεις συλλήψεις. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών

Συνελήφθησαν στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού, από αστυνομικούς του Τ.Α. Αχαρνών και Τ.Α Χαϊδαρίου, 3 Έλληνες ( δύο άνδρες ηλικίας 42 και 59 ετών και 37χρονη γυναίκα), μέλη συμμορίας που διέπραττε ληστείες σε καταστήματα.

Ειδικότερα, από τα μέσα του μηνός Ιουνίου διαπιστώθηκε η εγκληματική δράση συμμορίας, που διέπραττε ληστείες σε καταστήματα στις περιοχές Αχαρνών και Χαϊδαρίου.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, αρχικά εισέρχονταν στο κατάστημα γυναίκα, η οποία κατόπτευε τον χώρο και στην περίπτωση που στο κατάστημα εργαζόταν γυναίκα υπάλληλος, αποχωρούσε και στη συνέχεια εισέρχονταν μαζί με έτερο δράστη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ο άνδρας με καπέλο και μάσκα και η γυναίκα με κράνος μοτοσικλετιστή και με την απειλή μαχαιριού, ανάγκαζαν την υπάλληλο να τους παραδώσει τις εισπράξεις εντός τσάντας.

Από την έρευνα των προαναφερόμενων Υπηρεσιών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δραστών, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν.

Από τις έρευνες σε οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αεροβόλα πιστόλια, πλήθος σφαιριδίων, μαχαίρι, κράνος, 2 κουκούλες τύπου full face, είδη ρουχισμού που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των ληστειών, I.X.E. αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 8 περιπτώσεις ληστειών σε καταστήματα, φαρμακεία και σούπερ μάρκετ στις περιοχές Αχαρνών, Χαϊδαρίου και Αμαρουσίου.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

