Καλοκαίρι: Τι να πιεις για να μην δεις την ζυγαριά να ανεβαίνει!

Κάνε έξυπνες επιλογές για τα ποτά αυτό το καλοκαίρι και δεν θα... χάσεις!

Με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους, όλοι αναζητούμε ανάσες δροσιάς. Εξάλλου, στις είμαστε όλοι πιο χαλαροί και θέλουμε να ενδώσουμε σε καλοκαιρινά ποτά, τα οποία όμως κρύβουν παγίδες για την σιλουέτα μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάς πως η ζέστη και η αυξημένη εφίδρωση επιβάλλουν τη μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μια και αυτό προκαλεί αυξημένη διούρηση και αφυδάτωση του οργανισμού. Γι' αυτό καλό είναι να αποφεύγουμε τα βαριά ποτά και τα κοκτέιλ τα οποία έχουν πολλές θερμίδες και υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Ποιο από τα καλοκαιρινά ποτά να επιλέξεις;

Αν κι εσύ αναρωτιέσαι ποιο από όλα τα καλοκαιρινά ποτά να επιλέξεις, η απάντηση είναι η μπίρα!

Συγκεκριμένα, η μπύρα είναι μία πολύ καλή εναλλακτική, όταν θέλουμε να καταναλώσουμε αλκοόλ, μιας και δεν περιέχει συντηρητικά ή άλλα πρόσθετα αφού παρασκευάζεται από φυσικές πρώτες ύλες όπως το κριθάρι, τα δημητριακά, η μαγιά και το νερό, το οποίο αποτελεί και το κύριο συστατικό της (93%). Τα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, απορροφούνται πιο αργά από το στομάχι με αποτέλεσμα η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και να μην αυξάνεται απότομα.

