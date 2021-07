Life

Ο Ευτύχης Μπλέτσας έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά

Η πρώτη φωτογραφία της Ηλέκτρας Αστέρη με το νεογέννητο μωράκι τους.

Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν σήμερα η Ηλέκτρα Αστέρη και ο Ευτύχης Μπλέτσας.

Η Ηλέκτρα Αστέρη γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι και όπως είναι λογικό πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Το χαρμόσυνο γεγονός γνωστοποίησε η σύζυγος του Ευτύχη Μπλέτσα με μία φωτογραφία με το νεογέννητο μωράκι της.

