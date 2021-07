Οικονομία

Στουρνάρας για ΕΚΤ: Θα δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη νομισματική πολιτική

H αναθεώρηση της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής είναι σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες, τόνισε ο κεντρικός τραπεζίτης.

Σε συνέχεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη νομισματική πολιτική, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε:

«Η αναθεώρηση της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής είναι σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι σημαντική διότι πέρασαν 18 χρόνια από τότε που είχαμε την τελευταία αναθεώρηση, το 2003. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.

Έχουμε μεγάλες μεταβολές που επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον, όπως δημογραφικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ βαθιές κρίσεις έχουν συγκλονίσει την υφήλιο. Άρα αισθανόμαστε ότι τώρα είναι η ώρα να λάβουμε υπόψη τα νέα δεδομένα και να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη νομισματική πολιτική για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών και βεβαίως των Ελλήνων».





