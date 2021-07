Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμοί - Θεοδωρίδου: οι ανεμβολίαστοι νέοι είναι "εργαστήρια" παραγωγής μεταλλάξεων

Τι απάντησε σε επιχειρήματα πολιτών που δεν προχωρούν στον εμβολιασμό τους. Τι είπε για την απαραίτητη δεύτερη δόση και για τους φοιτητές.

Κατά την τακτική ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τον κορονοϊό, η Μαρία Θεοδωρίδου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κάλεσε όλα τα παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τους παλαιότερους φοιτητές, να εμβολιαστούν έναντι του κορονοϊού.

Τόνισε ότι «το ενδιαφέρον έχει στραφεί προς τις μικρότερες ηλικίες, καθώς τα επόμενα επιδημικά κύματα θα «πυροδοτούνται» και θα «εξαρτώντας» από τις μεταλλάξεις που θα μεταδίδουν τα νεαρά άτομα σε μεγαλύτερους ανθρώπους».

Όπως είπε η κ. Θεοδωρίδου, «ο κίνδυνος από την νόσηση για παιδιά είναι μικρός, αυξάνεται όμως για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, ωστόσο το κύριο ζητούμενο είναι η διασπορά του κορονοϊού σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας».

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, «τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί καταφέρνουν να φρενάρουν την εξελικτική διαδικασία των μεταβολών του ιού και μειώνουν την διασπορά, ενώ τα ανεμβολίαστα άτομα λειτουργούν σαν «εργαστήριο παραγωγής» νέων μεταλλάξεων, που παράγονται γρήγορα και διασπείρονται γρήγορα».

Σε ότι αφορά την μετάλλαξη Δέλτα, η κ. Θεοδωρίδου είπε ότι «η μία δόση του εμβολίου προσφέρει προστασία από 30%-50%, ενώ το ποσοστό αυξάνεται σε πάνω από 90% όταν γίνονται και οι δύο δόσεις», αναφέροντας ότι στις ΗΠΑ ένας στους 10 πολίτες δεν κάνει την δεύτερη δόση και αυτά είναι κυρίως νεαρά άτομα, καταλήγοντας ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε την δεύτερη δόση γιατί είναι πολύ σημαντική».

Απαντώντας σε ερωτηήματα, είπε ότι όσοι έχουν νοσήσει και αναρρώσει απο τον κορονοϊό, η οδηγία ειίναι ότι πρέπει να κάνουν μία δόση εμβολίου, ασχέτως του χρόνου που έχει παρέλθει απο την ανάρρωση τους.

Λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, εν κινδύνω είναι η ομάδα των ανεμβολίαστων συμπολιτών μας, που ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, είπε η κ. Θεοδωρίδου, η οποία αναφέρθηκε και στα αίτια αποφυγής του εμβολιασμού από πολίτες, λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τους πολίτες, αναφέροντας και απαντώντας έτσι σε όσους δεν κάνουν το εμβόλιο, ότι «κανένα νόσημα δεν εμποδίζει την διενέργεια του εμβολίου, το εμβόλιο δεν επηρεάζει την γονιμότητα ανδρών ή γυναικών, ο εμβολιασμός μπορεί και πρέπει να γίνεται από εγκύους και θηλάζουσες».

Σημείωσε ακόμη ότι είναι λάθος το σκεπτικό ότι οι εμβολιασμένοι «προστατεύουν» τους ανεμβολίαστους, αναφέροντας ότι στο Ισραήλ με το τόσο υψηλό ποσοστό εμβολιασμένων, υπάρχουν πολλά κρούσματα κορονοϊού με την μετάλλαξη Δέλτα όμως χάρη στους εμβολιασμούς η νόσηση δεν είναι σοβαρή.

Είπε ακόμη ότι το 99% των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ είναι άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί, ενώ κάλεσε τους πολίτες να μην αποφεύγουν το εμβόλιο, «περιμένοντας» το φάρμακο για τον κορονοϊό, καθώς αυτό δεν είναι άμεσα αναμενόμενο.

Νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα ημερήσια δεδομένα για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα χιλιάδες νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Ακόμη, όπως προκύπτει από τον «χάρτη» με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, αυξημένος προβληματισμός υπάρχει για αρκετές περιοχές ανά την Ελλάδα, λόγω της αύξησης των μολύνσεων.

