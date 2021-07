Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει η πλατφόρμα για τους εφήβους

Καταργείται το «μπλόκο» των έξι ημερών για όσους έχουν ακυρώσει το ραντεβού εμβολιασμού τους πάνω από δύο φορές.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον εμβολιασμών εφήβων που έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2005 ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα από την Πέμπτη 15 Ιουλίου θα μπορεί να κλείνει ραντεβού για το σκεύασμα της Pfizer.

Το ραντεβού θα μπορεί να προγραμματιστεί από την πλατφόρμα με κωδικούς TAXISnet και θα μπορεί να το κλείσει οποιοσδήποτε από τους γονείς. Επίσης, θα μπορεί να κλείνεται σε ΚΕΠ και φαρμακεία. Μάλιστα, τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα με συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.

Παράλληλα, καταργείται από αύριο το «μπλόκο» των έξι ημερών για όσους έχουν ακυρώσει το ραντεβού εμβολιασμού τους πάνω από δύο φορές.

Κατά τα άλλα, έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 75.000 εμβολιασμοί. «Έχουμε ξεπεράσει το 50% στον πληθυσμό που έχει εμβολιαστεί με μία δόση», ανέφερε ο κ Θεμιστοκλέους ενώ περίπου το 41% έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού.

Τα ποσοστά εμβολιασμού ανά ηλικιακή ομάδα

85 και άνω: το 70% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση

80-84: 71% έχει ήδη εμβολιαστεί

75-79: το 82,8 έχει ήδη εμβολιαστεί

70-74: 77%

65-69: 78%

60-64: 73%

55-59: 69%

50-54: 65%

45-49: 61%

40-44: 54

35-39: 46%

30-34:42%

25-29: 37%

18-24: 24%