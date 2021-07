Πολιτική

Κορονοϊός: Ο Μητσοτάκης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και την Εστίαση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις ομάδες πληθυσμού που θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι, καθώς και για την λειτουργία των κλειστών χώρων στα καταστήματα Εστίασης.

Παρακολουθείστε την δήλωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για τις ομάδες εργαζόμενων που θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εμβολιασμένοι έναντι του κορονοϊού, καθώς και για τους όρους με τους οποίους θα λειτουργήσουν οι κλειστοί χώροι των καταστημάτων Εστίασης, θέματα για τα οποία μίλησε το μεσημέρι και η Κυβερνητική Εκπρόσωπος.

Λίγο πριν, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών έκρουσε εκ νέου των «κώδωνα» για την ανάγκη να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «οι ανεμβολίαστοι νέοι είναι "εργαστήρια" παραγωγής μεταλλάξεων»

Νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα ημερήσια δεδομένα για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα χιλιάδες νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Ακόμη, όπως προκύπτει από τον «χάρτη» με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, αυξημένος προβληματισμός υπάρχει για αρκετές περιοχές ανά την Ελλάδα, λόγω της αύξησης των μολύνσεων.