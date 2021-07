Πολιτική

Μητσοτάκης: Υποχρεωτικός εμβολιασμός για υγειονομικούς και εργαζόμενους σε γηροκομεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόνο για εμβολιασμένους η εστίαση και η ψυχαγωγία, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε υγειονομικούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνιμων και εφέδρων) ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του.

Ολόκληρο το διάγγελμα Μητσοτάκη

Συμπολίτες μου,

Δεκαοκτώ μήνες από την πρώτη επίθεση της πανδημίας, η χώρα μας διαθέτει πλέον εμβόλια άμεσα διαθέσιμα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους έχει ήδη αποδειχθεί περίτρανα από τα δισεκατομμύρια δόσεις που έχουν γίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Και η Επιχείρηση «Ελευθερία» απλώνεται στην επικράτεια, φέρνοντας πιο κοντά τον στόχο μέσα στο καλοκαίρι να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του ενήλικου πληθυσμού μας.

Δύο σκιές, ωστόσο, εμποδίζουν τη γρήγορη και οριστική έξοδό μας από τη δοκιμασία: η εμφάνιση της επιθετικής μετάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού και ένα ποσοστό πολιτών που ακόμη διστάζουν να εμβολιαστούν. Είναι μία διπλή απειλή που σήμερα απασχολεί όλες τις χώρες, αναγκάζοντας, μάλιστα, κάποιες από αυτές να επιστρέψουν στους αυστηρούς περιορισμούς. Ακόμη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες για πρώτη φορά θα γίνουν χωρίς θεατές και με καραντίνα για τους λιγοστούς επισκέπτες.

Αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί στον τόπο μας! Καθώς οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι σε λίγο όλοι ή θα εμβολιαστούμε ή θα νοσήσουμε, η λύση είναι μία: αυτό το τέλος να έρθει χωρίς άλλον πόνο. Την υποδεικνύουν, άλλωστε, και όσοι σήμερα δίνουν τον αγώνα τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, που κατά 99% είναι ανεμβολίαστοι. Συνεπώς, τον δρόμο δεν δείχνει ο πανικός, αλλά ο εμβολιασμός.

Η χώρα δεν θα ξανακλείσει από τη στάση ορισμένων. Θα δώσει ελευθερία στους πολλούς. Και προστασία σε όλους. Γιατί δεν κινδυνεύει η Ελλάδα, αλλά οι ανεμβολίαστοι Έλληνες.

Για τα πολλά που έγιναν και για όσα πρέπει ακόμη να γίνουν, επιτρέψτε μου σήμερα να είμαι λίγο πιο αναλυτικός. Το απαιτούν οι στιγμές, αλλά και η προσπάθεια στην οποία καλούμαστε τώρα. Γιατί είναι πάντα χρέος μου να παρουσιάζω ανοιχτά τα γεγονότα και να τεκμηριώνω με στοιχεία τις αποφάσεις μου.

Ύστερα από ενάμιση χρόνο κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πια ότι δεν ξέρει για τον κορονοϊό. Από την πρώτη στιγμή, η Πολιτεία ξεδίπλωσε αλλεπάλληλες εκστρατείες ενημέρωσης υπό τις οδηγίες των ειδικών. Προσάρμοζε, κάθε φορά, τις πολιτικές της στις εξάρσεις του ιού, στηρίζοντας παράλληλα την κοινωνία και την οικονομία. Θωράκισε το Σύστημα Υγείας, αλλά και τους πολίτες, με εκατομμύρια δωρεάν τεστ. Και βέβαια, εξασφάλισε εμβόλια για όλους, μ’ ένα καινοτόμο ψηφιακό σύστημα.

Γι’ αυτό και σήμερα βρισκόμαστε σε μία πολύ καλύτερη αφετηρία: στο υγειονομικό πεδίο, 3 στους 4 Έλληνες άνω των 60, δύο στους 3 άνω των 45 και 1 στους 2 άνω των 30 ετών έχουν επιλέξει το εμβόλιο. Και τις τελευταίες μέρες ο ρυθμός επιταχύνεται. Ενώ στην οικονομία η ανάπτυξη της επόμενης διετίας προβλέπεται να είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Στον τουρισμό, ιδιαίτερα, οι αφίξεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ξεπέρασαν, τις τελευταίες μέρες, το 50% των συνολικών αφίξεων του 2019.

Κατά συνέπεια θέλω να είμαι σαφής: έχοντας, όσοι δεν εμβολιάζονται, αυτό το δικαίωμα, δεν θα οδηγήσουν τον τόπο σε καθολικές απαγορεύσεις. Ας ακούσουν τους νέους, που αξιοποιούν το Freedom Pass. Από μεθαύριο, μάλιστα, αρχίζουν να εμβολιάζονται και οι ηλικίες 15 με 17. Ας ακούσουν την Εκκλησία, που απομονώνει τις λιγοστές φωνές εναντίον του πλησίον. Ας ακούσουν τους επαγγελματικούς φορείς, που ζητούν να επανέλθουν οι δουλειές σε κανονικούς ρυθμούς. Αλλά ας ακούσουν και τα εκατομμύρια γυναίκες και άντρες που θέλουν να ζήσουν με υγεία και ελευθερία.

Συμπολίτες μου,

Έχω τονίσει ότι η κυβέρνηση θα υπηρετήσει την προστασία της δημόσιας υγείας με πειθώ, αλλά και με μέτρα που θα αποκαθιστούν την ομαλότητα στην καθημερινότητα. Γι’ αυτό και σήμερα ανακοινώνω μία σειρά ρυθμίσεων που απαντούν στη συγκυρία. Που επιχειρούν, δηλαδή, να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού πριν, ενδεχομένως, πολιορκήσει ξανά το Σύστημα Υγείας. Να αποδώσουν ξανά στους εμβολιασμένους τα δικαιώματά τους. Και να ωθήσουν, τέλος, προς το εμβόλιο όσους ακόμη το σκέφτονται.

Ετσι, πρώτον, καθίσταται υποχρεωτικός ο άμεσος εμβολιασμός των εργαζόμενων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, που είναι και η πιο ευπαθής κατηγορία. Όσοι δεν το πράξουν θα τεθούν σε αναστολή εργασίας από την 16η Αυγούστου και μετά. Γιατί δεν γίνεται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι προστατεύουν εκείνους που κινδυνεύουν περισσότερο, να είναι οι ίδιοι πιθανοί φορείς αυτού του κινδύνου.

Δεύτερον, από την 1η Σεπτεμβρίου, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ισχύσει και για τους υγειονομικούς, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, ένας ανεμβολίαστος νοσηλευτής να φροντίζει έναν ανοσοκατεσταλμένο καρκινοπαθή ασθενή. Είμαι σίγουρος ότι με αυτήν την απόφαση συμφωνεί το μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Και ζητώ από όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν χωρίς αστερίσκους και επιφυλάξεις.

Τρίτον, ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο εξής, μόνιμοι και στρατεύσιμοι θα έχουν τη δυνατότητα, αλλά και κίνητρα, να εμβολιάζονται μέσα στις μονάδες τους. Όποτε το θελήσουν οι πρώτοι και με τη στράτευσή τους οι δεύτεροι. Κι αυτό γιατί η ζωή στο στράτευμα είναι από τη φύση της ομαδική και συνεπώς ο συγχρωτισμός είναι αναπόφευκτος.

Τέταρτον, από την Παρασκευή και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όλοι οι κλειστοί χώροι, κέντρα διασκέδασης και μπαρ, σινεμά και θέατρα, θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους. Και με αυξημένο, αλλά προκαθορισμένο, αριθμό επισκεπτών. Τότε θα λειτουργεί και η ψηφιακή εφαρμογή που θα πιστοποιεί εύκολα αν ο πολίτης έχει εμβολιαστεί. Είναι μία πρακτική που ακολουθούν ήδη χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο.

Αυτό σημαίνει ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού η ψυχαγωγία, είτε σε ανοικτούς είτε σε κλειστούς χώρους, θα αφορά μόνο καθήμενους και όχι όρθιους, ώστε να μην ευνοείται η μετάδοση του ιού. Τα καταστήματα θα έχουν, πλέον, τη δυνατότητα περισσότερων τραπεζοκαθισμάτων. Όμως και οι έλεγχοι θα είναι πολύ αυστηροί.

Πρόκειται για τέσσερις επιλογές υπέρ της υγείας των ίδιων των εργαζομένων και των γύρω τους. Ταυτόχρονα, όμως, και για αποφάσεις που αποδίδουν ελευθερίες σε εκείνους που τις δικαιούνται. Ενώ παράλληλα συνιστούν μία πράξη δικαιοσύνης προς την πλειονότητα των πολιτών που δρουν με κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία. Και κάτι ακόμη: έχουν τόλμη αλλά και μετριοπαθή κλιμάκωση. Και είναι απλές και κατανοητές.

Είναι καιρός να συσπειρωθούμε όλοι γύρω από μία κοινή πραγματικότητα. Και τότε θα διαπιστώσουμε ότι οι κοινοί κανόνες δεν διχάζουν, αλλά ενώνουν. Αντίθετα, τη σύγχυση σπέρνουν μόνον η διγλωσσία και οι αντιφατικές συμπεριφορές. Ας μην επενδύουν, λοιπόν, κάποιοι στην άγνοια ή στην αγωνία. Πολύ περισσότερο όταν η οικονομία βάζει ξανά μπροστά τις μηχανές της. Και, όπως είπα και στην αρχή, φέτος ο τουρισμός μπορεί τελικά να μας εκπλήξει ευχάριστα.

Συμπολίτες μου,

Κλείνω όπως ξεκίνησα. Ενωμένοι, έχουμε ήδη πετύχει πολλά για τα οποία κάθε λόγο έχουμε να είμαστε υπερήφανοι. Πόσοι, άραγε, θα στοιχημάτιζαν πριν από έξι μήνες ότι στα μέσα Ιουλίου 5.300.000 Έλληνες θα είχαν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση; Και ότι περίπου 4.300.000 θα ήταν ήδη πλήρως θωρακισμένοι;

Κι όμως, τα καταφέραμε. Τώρα χρειάζεται λίγη προσπάθεια ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι με μία νέα εξόρμηση εμβολιασμών, κυρίως μεταξύ των άνω των 60 και των νέων μας, το καλοκαίρι μας θα γίνει ακόμη καλύτερο. Και η ώρα είναι τώρα. Γιατί το εμβόλιο θέλει λίγο χρόνο για να γίνει η ασπίδα μας. Έχουμε, συνεπώς, το απόλυτο όπλο για να σταματήσουμε τον κορονοϊό εδώ, στο τέταρτο γράμμα του αλφαβήτου. Ο εμβολιασμός είναι, τώρα, το «κατά κεφαλήν χρέος» της χώρας.

Οι ελευθερίες θα αποκαθίστανται σταδιακά με διαβατήριο το εμβόλιο και σταθερούς τους βασικούς κανόνες: μάσκα όταν είμαστε με άλλους, ακόμη κι έξω, ατομική υγιεινή και πολλά test. Ενώ η Πολιτεία θα βρίσκεται σε επιφυλακή, ώστε να παρακολουθεί τοπικές εξάρσεις, την ετοιμότητα των νοσοκομείων και την τήρηση των μέτρων.

Στόχος είναι ο επίλογος της πανδημίας να μη γίνει πρόλογος μιας νέας δοκιμασίας το φθινόπωρο. Μπορούμε, λοιπόν, να κλείσουμε από σήμερα, και γρήγορα, το τελευταίο κεφάλαιο της υγειονομικής κρίσης. Βάζοντας ο καθένας την υπογραφή του με το δικό του χέρι. Αρκεί στο ένα μπράτσο να έχει το εμβόλιο της Ελευθερίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Ηλιούπολη: Νέα κόντρα Χρυσοχοΐδη - ΣΥΡΙΖΑ

Φάνης Χριστοδούλου: Νοσηλεύεται στο Θριάσιο – Τα νεότερα για την υγεία του