Φωτιά στην Χασιά

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη "μάχη" με τις φλόγες

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Χασιά Αττικής.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται άμεσα κατοικίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

