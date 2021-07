Κόσμος

Euro 2020 - Iταλία: Εκτέλεσαν συμβόλαιο θανάτου εν μέσω πανηγυρισμών

Με αίμα βάφτηκε το τρόπαιο της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Τραγικός ο απολογισμός των πανηγυρισμών στην Ιταλία για την κατάκτηση του κυπέλου για το Euro 2020.

Στην Φότζια, άγνωστος πυροβόλησε έναν νεαρό μέσα στο πλήθος, με την θεία του θύματος να τραυματίζεται στην επίθεση και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει με μοτοσυκλέτα και η αστυνομία κάνει λόγο για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

Όπως μετέδωσε, εξάλλου, το πρακτορείο, Reuters, ένας 22χρονος από την περιοχή, Καλτατζιρόνε, σκοτώθηκε καθώς έτρεχε στο κέντρο της πόλης για να προλάβει τους πανηγυρισμούς.

Στο Μιλάνο, 15 άτομα τραυματίστηκαν, οι 3 σοβαρά, μετά το τέλος του αγώνα. Eνας, εξ αυτών, "έχασε" τρία δάχτυλα όταν ένα πυροτέχνημα έσκασε στα χέρια του.

