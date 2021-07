Κόσμος

Κυπριακό: Προειδοποίηση Μπορέλ στην Τουρκία

Το "μήνυμα" που έστειλε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, ενόψει της επίσκεψης Ερντογάν στα Βαρώσια

Την ανησυχία της ΕΕ για τις εξελίξεις στα Βαρώσια εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Υπογράμμισε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών απέρριψαν τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο . Επεσήμανς ότι η ΕΕ «είναι ενωμένη» και κάλεσε την Τουρκία «να απέχει από προκλητικές ενέργειες».

«Ας ελπίσουμε ότι τις προσεχείς ημέρες δεν θα έχουμε λόγο για σύγκληση έκτακτου συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων» σημείωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Ερσίν Τατάρ: Ο Ερντογάν θα στείλει ισχυρά μηνύματα από τα κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου

Ισχυρά μηνύματα θα δώσει ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στις 20 Ιουλίου από τα κατεχόμενα, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ. Μέχρι στιγμής, είπε, 344 Ελληνοκύπριοι έχουν υποβάλει αίτηση στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας», ζητώντας επιστροφή της περιουσίας τους στα Βαρώσια.

Σε συνέντευξή του στο NTV, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ότι «αν δεν είναι κυρίαρχος, θα παραδώσει όλη την εξουσία στο κέντρο και στις Βρυξέλλες... Όταν λένε να αποσυρθεί η Τουρκία από εδώ, η οποία δεν είναι είναι μέλος της ΕΕ, εμφανίζεται μια θέση σαν η Τουρκία να φυλακίζεται στην Ανατολία».

«Στη μία κυριαρχία διοικεί η πλειοψηφία τη μειονότητα και ειδικά με την απόσυρση της Τουρκίας, η οποία θεωρείται ως τρίτη χώρα εντός της ΕΕ, με την πάροδο του χρόνου, οι Τουρκοκύπριοι θα μείνουν εντελώς μόνοι. Επομένως μπορεί να υπάρξει μια επικίνδυνη διαδικασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αφομοίωση και καταστροφή του λαού».

