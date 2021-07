Life

VICE Specials στον ΑΝΤ1: “Project: Παγκόσμιος Εμβολιασμός” (εικόνες)

Ακόμη ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ του ελληνικού γραφείου του VICE, προβάλλεται από τον ANT1.

Την Τρίτη 13 Ιουλίου, 01.45, το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Project: Παγκόσμιος Εμβολιασμός».

Από τις αρχές του 2020, η πανδημία έχει αλλάξει τα δεδομένα του πλανήτη. Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει την πιο επικίνδυνη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία της, εξαιτίας της COVID-19.

Έρευνες δείχνουν πως μόνη και ουσιαστική λύση είναι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, το οποίο ανακαλύφθηκε και παράχθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την εξέλιξη του ιού, λόγω της ισχυρής μετάλλαξης «Δέλτα».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες υγείας, φαίνεται να είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική ανάγκη να εμβολιαστεί συνολικά, στο άμεσο χρονικό διάστημα, ο γενικός πληθυσμός όλων των κρατών.

Εξαιτίας της «Δελτα», ορισμένες χώρες σκέφτονται να εφαρμόσουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθώς θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η αποκλιμάκωση των περιστατικών που είχε αρχίσει να παρατηρείται, στις χώρες τους, αλλά και στον παγκόσμιο επιδημιολογικό χάρτη.

Την ίδια ώρα, τα διαθέσιμα εμβόλια κατά της COVID-19, έχουν διανεμηθεί κυρίως σε πλούσιες χώρες όπου πάνω από το 50% του πληθυσμού έχει κάνει τουλάχιστον τη μία δόση, ενώ στις φτωχότερες χώρες είναι εμβολιασμένο λιγότερο από το 1% του πληθυσμού.

Το VICE επικοινώνησε με Έλληνες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μας περιέγραψαν πώς αντιμετωπίζουν οι χώρες στις οποίες βρίσκονται την πανδημία, πώς λειτουργεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα εκεί, αλλά και ποιες είναι οι εξελίξεις σε σχέση με την εμφάνιση της νέας μετάλλαξης «Δέλτα».

Η ταχύτατη εξάπλωση του νέου στελέχους ήδη προκαλεί έντονη ανησυχία σε πολλά κράτη και καθιστά πιο αναγκαία από ποτέ την επιτάχυνση, αλλά κυρίως την πρόσβαση όλων στον εμβολιασμό.

VICE SPECIALS – Τρίτη 13 Ιουλίου, 01:45, στον ΑΝΤ1.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ

