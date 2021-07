Αθλητικά

Γαλατασαράι: “Πόρτα” στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” για τα PCR test

«Περιμένουμε μια συγγνώμη από τους Έλληνες», τονίζει η τουρκική ομάδα. Η απάντηση του Νίκου Χαρδαλιά.

Διαστάσεις διπλωματικού επεισοδίου πήρε το φιλικό της Γαλατασαράι με τον Ολυμπιακό. Οι Τούρκοι επέστρεψαν, τελικά, στην Κωνσταντινούπολη, καθώς δεν επετράπη η είσοδος στην Ελλάδα, μετά την άρνηση των Αρχών να δεχτούν τα PCR τεστ της τουρκικής αποστολής..

Η Γαλατασαράι εξέδωσε ανακοίνωση , στην οποία αναφέρει ότι περιμένει μια συγγνώμη από τις ελληνικές Αρχές και τους αξιωματούχους για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η ανακοίνωση της Γαλατασαράι:

«Στην Αθήνα, όπου πήγαμε να δώσουμε φιλικό σε φιλική ατμόσφαιρα, έγινε μια ξεκάθαρη διάκριση απέναντι σε μια τουρκική ομάδα. Πέρα από τη συνήθη διπλωματική πρακτική μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, οι δοκιμές PCR που ισχύουν για 72 ώρες δεν έγιναν δεκτές. Ζητήθηκε νέο τεστ και παρότι ο προπονητής, Φατίχ Τερίμ, και μερικοί από τους παίκτες μας συμπεριφέρθηκαν εποικοδομητικά για το τεστ και έλαβαν τις σχετικές ενέργειες, τους συμπεριφέρθηκαν με εξαιρετικά ακατάλληλο και αλαζονικό τρόπο. Δεν δεχόμαστε αυτήν τη στάση, την πρακτική και τη συμπεριφορά των Ελλήνων και των δυνάμεων ασφαλείας. Είναι η πρώτη φορά που η Γαλατασαράι, η οποία φέρει περήφανα την τουρκική σημαία στη φανέλα της και έχει εκπροσωπήσει την Τουρκία στην Ευρώπη πολλές φορές, υπέστη τέτοια έλλειψη σεβασμού.

Το Δ.Σ μετά την αξιολόγηση της κατάστασης που κάναμε με τον Τερίμ, αποφάσισε η ομάδα να επιστρέψει άμεσα. Εξ ονόματος της χώρας μας, περιμένουμε μια συγγνώμη από τις ελληνικές αρχές και τους αξιωματούχους για την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το κράτος και τους αξιωματούχους της τουρκικής δημοκρατίας, ειδικά το Υπουργείο Εξωτερικών που δεν μας άφησε μόνους από την πρώτη στιγμή του συμβάντος, ήταν σε επαφή με την αποστολή και προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα με φιλικά και διπλωματικά μέσα».

Η απάντηση του Νίκου Χαρδαλιά

«Ο αυριανός φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και της Galatasaray δεν γίνεται στο πλαίσιο κάποιας διεθνούς διοργάνωσης με εγκεκριμένο πρωτόκολλο εισόδου στη χώρα μας. Ως εκ του τούτου για την είσοδο της αποστολής της Galatasaray εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 2978/τ.Β' 7-7-2021 και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 όπου προβλέπεται ρητά ότι όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και τρόπου εισόδου στη χώρα, υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο με την μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού covid 19 (rapid test) στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου.

Στην περίπτωση της Galatasaray το QR code του PLF έδειξε υποχρεωτικό rapid test για όλους τους εισερχόμενους. Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε τον μηχανισμό της, έτσι ώστε να υπάρχουν πρόσθετα συνεργεία για να μη ταλαιπωρηθεί με αναμονές η τουρκική αποστολή, η οποία όμως αρνήθηκε να υποβληθεί σε rapid test σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Δεδομένης της άρνησής τους με εντολή μου δεν επετράπη η είσοδος των μελών της αποστολής στη χώρα μας. Στην Ελλάδα και δη στις διαδικασίες ελέγχου της Πολιτικής Προστασίας, εκπτώσεις σε θέματα Δημόσιας Υγείας δεν γίνονται και η εφαρμογή των νόμων είναι απαρέγκλιτη. Στην Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πλήρως σεβαστά και για τους κατοίκους της χώρας, αλλά και για τους επισκέπτες της».

