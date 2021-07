Πολιτική

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: τα κόμματα για τα νέα μέτρα

Πυρ ομαδόν κατά του Πρωθυπουργού για όσα ανακοίνωσε εξαπολύει η αντιπολίτευση. Για διχαστική πρακτική κατηγορεί το Μαξίμου ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα πυρά τους στην Κυβέρνηση στρέφουν τα κόμματα για την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα μέτρα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και για τους κλειστούς χώρους των καταστημάτων εστίασης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του κατηγορεί, μεταξύ άλλων, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «εμφανίστηκε για πολλοστή φορά αμετανόητος, διχαστικός, αναξιόπιστος και εκτός τόπου και χρόνου να δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό του για τη διαχείριση της πανδημίας».

Σε δήλωση της, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, αναφέρει «Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καλλιέργησαν τον εφησυχασμό που έβλαψε για άλλη μια φορά. Τα κρούσματα τους επανάφεραν στη δύσκολη πραγματικότητα. Με μεγάλη καθυστέρηση μιλούν για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και ενημέρωση των πολιτών. Προέχει, όμως, οι εξαγγελίες να γίνουν πράξη και αυτό απαιτεί πραγματικούς ελέγχους. Ο μαζικός εμβολιασμός είναι το κλειδί και πρέπει να προχωρήσει άμεσα».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αναφέρει σε μακροσκελή ανακοίνωση του, τα ακόλουθα: «Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο πρωθυπουργός επιχειρούν ξανά -με όχημα αυτή τη φορά τον “υποχρεωτικό εμβολιασμό”- να μετακυλίσουν στο λαό την κύρια ευθύνη για την εξέλιξη της πανδημίας και τις καθυστερήσεις στα ποσοστά του εμβολιασμού, αλλά και να δημιουργήσουν όρους “κοινωνικού αυτοματισμού”, προκειμένου να κρύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες. Η ανακοίνωση μέτρων “υποχρεωτικότητας”, που ξεκινάει στην Ελλάδα και σ’ άλλες χώρες της ΕΕ, φανερώνει την υποκρισία των κυβερνήσεων, οι οποίες την ίδια στιγμή αρνούνται να πάρουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας, διατηρούν την υποχρηματοδότηση των δημοσίων συστημάτων υγείας και τον εμπορευματοποιημένο χαρακτήρα τους, συντηρούν τον συγχρωτισμό σε κρίσιμους χώρους, όπως είναι τα Μέσα Μεταφοράς και οι χώροι δουλειάς κι αποδέχονται τα πρωτόκολλα - “λάστιχο” των μεταφορικών και τουριστικών ομίλων.

Οι πραγματικές αιτίες που υπονομεύουν τον αναγκαίο και γρήγορο εμβολιασμό του λαού, πρέπει να αναζητηθούν στις κυβερνητικές ελλείψεις και παλινωδίες γύρω από τα αναγκαία μέτρα προστασίας, στις αντιφατικές ανακοινώσεις σχετικά με τον εμβολιασμό, στις καθυστερήσεις και τους ανταγωνισμούς μονοπωλίων και κρατών, στις λογικές της “ανταποδοτικότητας” που καλλιέργησε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, στο γεγονός ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας ανάγεται σε ατομική και όχι κοινωνική – κρατική ευθύνη. Αυτή η πολιτική είναι η πραγματική απειλή για την προστασία της υγείας του λαού από τον ιό, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα τον φόβο και τον ανορθολογισμό. Η υποχρεωτικότητα θα μπορούσε να εξετασθεί μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στην υγεία και την πρόνοια, κάτω από ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, όπως η εξαντλητική και προσωποποιημένη ενημέρωση, ο πλήρης προληπτικός έλεγχος για ενδεχόμενες εξαιρέσεις απ’ τον εμβολιασμό, η υγειονομική επιτήρηση των εμβολιασμένων, η παρακολούθηση και η επιστημονική καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού. Και φυσικά χωρίς αυτή η υποχρεωτικότητα να ανοίγει “παράθυρο” καταπάτησης συνταγματικών δικαιωμάτων, γενίκευσης ή ευκαιρίας για μέτρα σε βάρος εργαζομένων, στο πλαίσιο και των σημερινών ιδιωτικοποιημένων υπηρεσιών στο χώρο της υγείας και της πρόνοιας. Αυτοί οι όροι, που απαιτούν τη θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας και ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όχι μόνο δεν διασφαλίζονται στο πλαίσιο της σημερινής πολιτικής, αλλά αντίθετα υπονομεύονται συστηματικά».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει: «Πιστός στην ιδεολογία του, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο διάγγελμά του τη μόνη καρμπόν λύση που έχει για κάθε πρόβλημα: κοινωνία δύο ταχυτήτων. Η διχαστική και αυταρχική εξαγγελία του Πρωθυπουργού για πρόσβαση στο εσωτερικό καταστημάτων εστίασης μόνο για εμβολιασμένους, δεν είναι μόνο ανατριχιαστική κοινωνικά-(τίποτα λιγότερο από μια κοινωνία απαρτχάιντ)-είναι επίσης άδικη, και αναποτελεσματική. Άδικη γιατί χάρη στην ανικανότητα της κυβέρνησής του, δεν αποτελεί απλά επιλογή του πολίτη να εμβολιαστεί: το εμβολιαστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη καθυστερεί απαράδεκτα, όχι λόγω των (πολύ μειοψηφικών) αρνητών, αλλά λόγω των πολλών αστοχιών στη διαδικασία, από τις περιορισμένες παραλαβές εμβολίων, (άλλη μια «επιτυχία» της ΕΕ) μέχρι τα πισωγυρίσματα στην παροχή συγκεκριμένων εμβολίων.

Και αναποτελεσματική, διότι υποσκάπτει την ίδια την εμβολιαστική διαδικασία με το να πριονίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος και τους μηχανισμούς του, ένα δεδικασμένο που το ζήσαμε και με το αλαλούμ των μέτρων προστασίας, την εργαλειοποίηση των επιτροπών ειδικών, και κυρίως το αρνητικό παράδειγμα πρωθυπουργού και κυβερνητικών που μονίμως εξαιρούσαν εαυτούς από τα αυταρχικά μέτρα που επιβάλανε σε όλους τους άλλους. Καμία αυτοκριτική δεν ακούσαμε για όλους αυτούς τους χειρισμούς της Κυβέρνησης, της ΕΕ και της κ. Φον ντε Λάιεν, ούτε για την παντελή απουσία ενίσχυσης του ΕΣΥ, μόνο εξυπνακισμούς, νουθεσίες και απειλές. Ακόμα όμως και με όλα αυτά δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός πώς ακριβώς θα κάνουν τους «πορτιέρηδες» οι καταστηματάρχες για να εμποδίζουν τους ανεμβολιάστους να εισέλθουν. Η Μητσοτάκης ΑΕ προσπαθεί να ρίξει λοιπόν τις δικές της αστοχίες στις πλάτες των πολιτών, τιμωρώντας τους για το ότι οι ίδιοι οι κυβερνητικοί δε στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, και φέρνοντας ένα μακρύ, πρόωρο χειμώνα στο καλοκαίρι τους, μέσα από έκτακτα διαγγέλματα στα μικρά διαλείμματα ανάμεσα στις μόνιμες Πρωθυπουργικές ανέμελες αποδράσεις».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση, αναφέρει: «Όταν δεν μπορείς να πείσεις, επιχειρείς να επιβληθείς με απειλές. Απειλείς επιχειρήσεις και εργαζόμενους, εξαγοράζεις νέους με 150 € και ΜΜΕ με εκατοντάδες εκατομμύρια δημοσίου χρήματος για να συγκαλύπτεις την αποτυχία σου. Έχοντας καταστήσει την Ελλάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια χρέους, φτάνεις στο σημείο να χαρακτηρίζεις το εμβόλιο ως το «νέο κατά κεφαλήν χρέος των Ελλήνων»! Στο τέλος, έχοντας χάσει πλήρως το μετρό, εκβιάζεις τους πολίτες με συνεχή διαγγέλματα, δίκην «διαταγμάτων». Μία κυβέρνηση που απέτυχε στα πάντα, καταφεύγει στον διχασμό για να συγκαλύψει τις εγκληματικές της ευθύνες».

