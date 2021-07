Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Βραβεύτηκαν οι αστυνομικοί που εξιχνίασαν τη δολοφονία της Καρολάιν (εικόνες)

«Δηλώνω ενθουσιασμένος και πραγματικά πολύ χαρούμενος που προΐσταμαι της Ελληνικής Αστυνομίας», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης τίμησαν, σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τους αστυνομικούς που εργάστηκαν και συνέβαλαν στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας 20χρονης, μέσα στην οικία της στα Γλυκά Νερά.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στην ομιλία του, ευχαρίστησε τους Αξιωματικούς και το προσωπικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τις άοκνες προσπάθειες, την εμμονή και την αφοσίωση στο να εξιχνιάσουν το έγκλημα και να φέρουν ενώπιον της Δικαιοσύνης τον δράστη αυτού του εγκλήματος, που όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία.

«Σας είμαι ευγνώμων. Δηλώνω ενθουσιασμένος και πραγματικά πολύ χαρούμενος που προΐσταμαι της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία έχει τέτοιου είδους στελέχη, τέτοιους ανθρώπους, αφοσιωμένους στο καθήκον τους, με τόσο μεγάλη γνώση και ταυτόχρονα μεγάλη συνείδηση, υψηλή συνείδηση αποστολής που δύσκολα βρίσκεις στον δημόσιο τομέα» σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη λέγοντας πως χάρη στις δικές του ικανότητες διοίκησης μπόρεσαν οι Αξιωματικοί να ασκήσουν τα καθήκοντα τους ευσυνείδητα, ανεξάρτητα χωρίς πιέσεις και «τελικά να έχουμε σημαντικά, θετικά αποτελέσματα».

Από την πλευρά του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης στο λόγο του, μεταξύ άλλων, επεσήμανε :

«Από την αρχή ως το τέλος ο χειρισμός της υπόθεσης ήταν υποδειγματικός από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και το προσωπικό αυτών και διατράνωσε ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει ικανά και άξια στελέχη και τη δυνατότητα και ικανότητα να διαχειριστεί οποιαδήποτε μορφή εγκλήματος και να διασφαλίσει την προστασία του πολίτη. Να συνεχίσετε με τον ίδιο επαγγελματισμό, ικανότητα, ζήλο και υπευθυνότητα να εργάζεστε αδιάκοπα.»



