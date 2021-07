Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: Υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών

Ανακοινώσεις και νέων μέτρων απο τον Μακρόν, λόγω της νέας έξαρσης των κρουσμάτων και την Γαλλία.

Ο εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού για την Covid-19 καθίσταται υποχρεωτικός στη Γαλλία ενώ όσοι θέλουν να πάνε σε κινηματογράφο ή να επιβιβαστούν σε τρένα και άλλα μέσα μεταφοράς θα πρέπει να επιδεικνύουν ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ, με βάση τους νέους κανόνες που ανακοίνωσε απόψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Παρουσιάζοντας τα μέτρα για την αναχαίτιση της πανδημίας, ο Μακρόν είπε ότι τα εμβόλια δεν θα είναι υποχρεωτικά για όλους τους πολίτες, όμως ταυτόχρονα προέτρεψε όλους τους Γάλλους να εμβολιαστούν.

«Πρέπει να εργαστούμε για τον εμβολιασμό όλων των Γάλλων, είναι ο μοναδικός τρόπος για να ανακτήσουμε μια φυσιολογική ζωή» είπε ο πρόεδρος και πρόσθεσε, αναφερόμενος στην πιο μεταδοτική παραλλαγή Δέλτα: «Έχει ξεκινήσει ένας καινούριος αγώνας με τον χρόνο».

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αφορά όλους τους εργαζόμενους σε νοσηλευτικά ιδρύματα, είτε πρόκειται για το υγειονομικό προσωπικό, είτε για το βοηθητικό. Επίσης, υποχρεωτικά θα εμβολιαστούν όσοι έρχονται σε επαφή με ευπαθή άτομα. «Θα έχουν διορία μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου για να εμβολιαστούν» είπε ο Μακρόν, προειδοποιώντας ότι μετά την ημερομηνία αυτήν θα τους επιβληθούν κυρώσεις.

Το υγειονομικό πιστοποιητικό θα τεθεί σε ισχύ από τον Αύγουστο και με αυτό θα εξασφαλίζεται η είσοδος σε εστιατόρια, καφετέριες και ορισμένα μέσα μεταφοράς, με στόχο να πειστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να εμβολιαστούν. «Θα εφαρμόζεται στις καφετέριες, τα εστιατόρια, τα εμπορικά κέντρα, αλλά επίσης στα νοσοκομεία, τους οίκους ευγηρίας, τα ιατροκοινωνικά ιδρύματα, όπως και στα αεροπλάνα, τα τρένα και τα λεωφορεία μεγάλων αποστάσεων. Μόνο οι εμβολιασμένοι και όσοι έχουν αρνητικό τεστ θα διαθέτουν πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους», τόνισε ο Μακρόν.

Το πιστοποιητικό αυτό θα αρχίσει εξάλλου να εφαρμόζεται από την επόμενη εβδομάδα σε χώρους αναψυχής και πολιτισμού, όπως στους κινηματογράφους και τα θέατρα.

«Θα επεκτείνουμε το πιστοποιητικό όσο το δυνατόν περισσότερο για να ωθήσουμε όσο περισσότερους γίνεται να εμβολιαστούν», τόνισε ο Μακρόν.

Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει αν κάποιος έχει εμβολιαστεί ή αν βγήκε πρόσφατα αρνητικός σε τεστ PCR.

Στη Γαλλία έχει κάνει τη μία δόση του εμβολίου το 53,1% του πληθυσμού. Πλήρως εμβολιασμένο είναι το 40,6%, ποσοστό που δεν αρκεί για να αναχαιτίσει την εξάπλωση του κορονοϊού. Επίσης, αν και στα τέλη Μαΐου εμβολιάζονταν καθημερινά περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι, σήμερα ο αριθμός αυτός έχει πέσει στις 165.000.

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους υγειονομικούς και για άλλους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ευρώπη και ο Μακρόν μέχρι πρόσφατα απέκλειε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η Ιταλία είναι μία εξαίρεση, καθώς, αφού χτυπήθηκε σκληρά από το πρώτο κύμα της πανδημίας, επέβαλε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε αυτές τις κατηγορίες εργαζομένων από τα τέλη Μαρτίου.

Ο αριθμός των κρουσμάτων στη Γαλλία είχε πέσει κάτω από τα 2.000 σε ημερήσια βάση στα τέλη Ιουνίου, από 42.000 που ήταν στα μέσα Απριλίου. Όμως στη συνέχεια άρχισε πάλι να αυξάνεται και τώρα κυμαίνεται γύρω στα 4.000 ημερησίως. Οι επιδημιολόγοι προειδοποιούσαν ότι αν δεν συνεχιστεί η τάση αυτή μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα καταγράφονται έως και 20.000 κρούσματα καθημερινά.

Η Εθνική Ακαδημία Ιατρικής της Γαλλίας, μια ένωση ιατρών, πίεζε την κυβέρνηση να κάνει ένα βήμα παραπάνω και να επιβάλει τον εμβολιασμό υποχρεωτικά σε όλα τα άτομα άνω των 12 ετών.

