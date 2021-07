Αθλητικά

Ολυμπιακός: ο Βάτσλικ “έδεσε” στο λιμάνι

Πόσα χρόνια θα μεινει στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπέγραψε.

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι από σήμερα ο Τσέχος διεθνής τερματοφύλακας Τόμας Βάτσλικ και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση της μεταγραφής του στους «ερυθρόλευκους».

Ο εκ των κορυφαίων στη θέση του στο μόλις ολοκληρωμένο EURO 2020 συμφώνησε με την πειραϊκή ομάδα για συμβόλαιο 2+1 ετών. Προηγουμένως ο Βάτσλικ πέρασε από εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο, ενώ ολοκληρώθηκαν και οι συζητήσεις που είχε με τη διοίκηση του Ολυμπιακού για να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο 32χρονος Τσέχος προορίζεται για αντικαταστάτης του Ζοσέ Σα, ο οποίος είναι θέμα χρόνου να μετακομίσει στην Αγγλία για να φορέσει τη φανέλα της Γουλβς.

