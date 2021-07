Πολιτική

Τσίπρας: Ανίκανη να διαχειριστεί την πανδημία η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο ανοιχτό θέατρο της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Ανίκανη και επικίνδυνη για τη διαχείριση της πανδημίας χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας απόψε στο ανοιχτό θέατρο της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.

"Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν αποδεικνύεται απλώς ανίκανη να διαχειριστεί μια τόσο κρίσιμη συνθήκη αλλά και επικίνδυνη", τόνισε ο κ. Τσίπρας, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση "είναι επικίνδυνη γιατί βάζει ιδεοληψίες, συμφέροντα και κέρδη πάνω από τις ζωές των ανθρώπων" αλλά και επειδή "βρήκε την πανδημία ως ευκαιρία σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες για να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα τόσο βαθιά τοξικό και κοινωνικά άδικο που μπροστά του θα ντρεπόταν ακόμα και η τρόικα".

Εξέφρασε την ελπίδα, "η αβάσταχτη ελαφρότητα και ο κυβερνητικός ερασιτεχνισμός στη διαχείριση της πανδημίας να μη μας οδηγήσουν ξανά σε ένα τέταρτο λοκντάουν". Υπογράμμισε πως "αυτοί που λίγες μέρες πριν πανηγύριζαν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο ότι νίκησαν οριστικά τον κορονοϊό, είναι ικανοί να ξαναρίξουν τις ευθύνες στις πλάτες των πολιτών", "να μεταθέσουν τις δικές τους ανεπάρκειες και την αδράνεια και τις λανθασμένες εκτιμήσεις στην ατομική ευθύνη" και να διχάσουν τους πολίτες σε μια στιγμή που η κοινωνία μας χρειάζεται εμπιστοσύνη, ενότητα και αλληλεγγύη".

Τόνισε ότι μια σοβαρή πολιτεία θα έπρεπε να διευρύνει τη χρήση του εμβολίου "όχι με το βούρδουλα, όχι με απειλές, αλλά με λογική, με επιχειρήματα, με ηρεμία" ώστε "να νιώσει κάθε πολίτης από τον Έβρο ως την Κρήτη ότι απέναντι στον ιό δεν αναμετρώνται 11 εκατομμύρια ατομικές ευθύνες, αλλά μία, ενιαία συλλογική εθνική προσπάθεια. Υπό την ευθύνη μιας πολιτείας που έχει τον έλεγχο της κατάστασης, αλλά και το σχέδιο και τη βούληση να κάνει τα πάντα για να σωθούν ζωές και να μείνει όρθια η οικονομία μας".

Χαρακτήρισε δε "ακόμη πιο νοσηρό να συνδέεις το εμβόλιο, δηλαδή τη στάση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης με το χαρτζιλίκι των 150 ευρώ για τους νέους ανθρώπους, μπας και εξαγοράσεις εκλογική προτίμηση στις ηλικιακές ομάδες που είσαι πάντα δεύτερος".

Οι πολίτες να δώσουν τη νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ακόμα και με μία ψήφο διαφορά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι θέλει να αποκομίσει πολιτικά οφέλη μέσα από την πανδημία για να επιβιώσει πολιτικά. "Στις πιο δύσκολες στιγμές για την ελληνική κοινωνία η έγνοια του δεν είναι πώς θα αντιμετωπίσει τη πανδημία αλλά πώς θα αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Πώς θα επιβιώσει πολιτικά. Και πώς θα επιβάλει μια βαθιά αντιλαϊκή πολιτική", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας επισημαίνοντας πως αυτή τη δύσκολη στιγμή ο τόπος χρειάζεται μια ηγεσία που να μπορεί να πείθει και να ενώνει τον λαό.

"Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά για να αφήνουμε τον κ. Μητσοτάκη να διχάζει και να ρημάζει την ελληνική κοινωνία", τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνοντας πως "είναι καιρός πια, να αντιδράσουμε και να δώσουμε στο συλλογικό αγώνα, στο δικό μας αγώνα, το ρόλο πρωταγωνιστή στις εξελίξεις".

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη ότι "υπόσχονται λαγούς με πετραχήλια σε μια φοβισμένη κοινωνία, για να πάνε σε πρόωρες εκλογές, εν μέσω πανδημίας, μπας και γλιτώσουνε τη πρόσκρουση, πριν τη λαϊκή ετυμηγορία" και σημείωσε χαρακτηριστικά: "Αν έχει τέτοια όνειρα θερινής νύχτας ο κύριος Μητσοτάκης ένα έχω να πω: Ας το κάνει! Θα φάει τα μούτρα του. Αν νομίζει ότι θα καταφέρει να ξεγελάσει τον ελληνικό λαό είναι βαθιά νυχτωμένος. Τον περιμένουμε κι εμείς και οι Έλληνες".

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη "να φύγει αυτή η κυβέρνηση της παρακμής, το συντομότερο" για "να μη γκρεμίσουν περισσότερα, για να μην επικρατήσει η αίσθηση της απόγνωσης και της παραίτησης σε όλη την κοινωνία", όπως χαρακτηριστικά είπε και ζήτησε από τους πολίτες να δώσουν τη νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ακόμα και με μία ψήφο διαφορά», ώστε την επόμενη μέρα η χώρα θα έχει μια νέα, ισχυρή, προοδευτική κυβέρνηση.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιτέθηκε στον κ. Μητσοτάκη χαρακτηρίζοντας τον "μπαταχτσή" και σχολιάζοντας το "πόθεν έσχες" του πρωθυπουργού ανέφερε σε συνδυασμό με τους χειρισμούς στο ασφαλιστικό: "Είναι οικογενειακή του περιουσία τα λεφτά των ασφαλισμένων; Είναι από αυτά που δε δηλώνει στο πόθεν έσχες γιατί γνωρίζει ότι κανείς δε θα τον ελέγξει ; Γιατί σε αυτή τη χώρα οι νόμοι ισχύουν για όλους εκτός από τον ίδιο και την οικογένειά του; Ή μήπως θαρρεί ότι θα κάνει με το δημόσιο χρέος τα ίδια που έκανε με το χρέος της ΝΔ; Που εκτίναξε μέσα σε λίγα χρόνια κατά 120 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε συνολικά στα 340 εκατομμύρια".

Με αφορμή τη συζήτηση την Τετάρτη στη Βουλή για τον Νίκο Παππά, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως “έφαγαν το κόσμο να στήσουν ειδικά δικαστήρια, αλλά δε βρήκαν ούτε μια κατηγορία να μας προσάψουν” γιατί, όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, “ήμασταν η εντιμότερη κυβέρνηση που πέρασε σε αυτόν τον τόπο”.

Έχουν βαλτώσει τα έργα πνοής στη Θεσσαλονίκη

Για τα έργα πνοής για τη Θεσσαλονίκη, το μετρό, το λιμάνι και τη σιδηροδρομική διασύνδεση, ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης "λοιδορούσε τη μεγάλη πρόοδο" στα έργα αυτά και "δύο χρόνια μετά, όλα έχουν βαλτώσει". "Το μόνο με το οποίο ασχολήθηκαν ήταν η απόφαση να ξηλώσουν ένα κομμάτι από την ψυχή της πόλης, με τα αρχαία ευρήματα στο Σταθμό Βενιζέλου", σημείωσε υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: "Οι εθνικοί εργολάβοι πάνω από την πολιτισμική και εθνική μας ταυτότητα!".

Αναφερόμενος στην υγειονομική κρίση που βίωσε η Θεσσαλονίκη, καταλόγισε ευθύνες στην κυβέρνηση για "εκατόμβες νεκρών" και μια "ανείπωτη τραγωδία στην πόλη" εξαιτίας "της ανεμελιάς, και των κομματικών υπολογισμών του πρωθυπουργού".

Για τη δε Συμφωνία των Πρεσπών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι βάζει τη "μικροπολιτική μιζέρια πάνω από το εθνικό συμφέρον."Δύο χρόνια πριν, ο κ. Μητσοτάκης χέρι χέρι με το σκοταδιστικό κατεστημένο της πόλης, την ακροδεξιά, και τους νεοναζί, ντυνόταν μακεδονομάχος για να πολεμήσει μια Συμφωνία που έδινε δίκαιη και βιώσιμη λύση σε ένα πρόβλημα που δημιούργησε η δική του παράταξη. Σήμερα, από τη μια δηλώνει ότι τιμά τη Συμφωνία, από την άλλη όμως, σε μια επίδειξη πολιτικής δειλίας, και φαρισαϊσμού, παραπέμπει στις καλένδες τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, και εξαφανίζει το όνομά της από επίσημες ανακοινώσεις για τις συναντήσεις του με τον Ζόραν

