Ιράκ: Φωτιά σε νοσοκομείο με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Πάνω από 50 νεκροί σε φωτιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η περιοχή.

Σε τουλάχιστον 52 ανέρχονται οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη μονάδα Covid-19 του νοσοκομείου Αλ Χουσέιν, στην πόλη Νασιρίγια, στο νότιο Ιράκ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Ο πρωθυπουργός Μουσταφά αλ Καντίμι κάλεσε κατεπείγουσα συνάντηση υπουργών και αξιωματούχων ασφαλείας μέσα στην νύχτα για να "εξεταστούν οι αιτίες και οι συνέπειες της πυρκαγιάς", ανέφερε το υπουργικό του συμβούλιο.

Η επαρχία Ντι Καρ, που ανήκει η Νασιρίγια, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από γιατρούς που βρίσκονται σε άδεια ή έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Η πυρκαγιά, που μέχρι στιγμή δεν έχει καταστεί σαφές πως προκλήθηκε, ξέσπασε στη μονάδα Covid-19 του νοσοκομείου Αλ Χουσέιν, στην πόλη Νασιρίγια η οποία διέθετε 70 κλίνες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών υγείας, Χαϊντάρ αλ Χαμίλι.

"Τα θύματα πέθαναν από εγκαύματα και οι έρευνες συνεχίζονται" για αναζήτηση επιζώντων, δήλωσε ο αλ Χαμίλι, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα βρίσκονται ακόμα παγιδευμένοι. Ανέφερε επίσης πως 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με μια πηγή της τοπικής υγειονομικής αρχής, η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη κυλίνδρων παροχής οξυγόνου. Αυτή η εκδοχή είναι η ίδια με την αιτία της πυρκαγιάς που συνέβη τον περασμένο Απρίλιο σε μια κλινική Covid-19 σε ένα νοσοκομείο της Βαγδάτης, που είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 80 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Η πυρκαγιά στη μονάδα Covid-19 του νοσοκομείου Αλ Χουσέιν τέθηκε υπό έλεγχο, ανέφερε μια πηγή του νοσοκομείου σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες και τους διασώστες.

Σύμφωνα με μια ιατρική πηγή, 20 ασθενείς απομακρύνθηκαν από το φλεγόμενο κτίριο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κτίριο να φλέγεται και από πάνω να υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός.

Το ιρακινό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε με ανάρτηση στο facebook ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από προσωρινές κατασκευές που είχαν στηθεί κοντά στην μονάδα.

Τα περισσότερα νοσοκομεία στο Ιράκ είναι εγκαταλελειμμένα και το σύστημα υγείας έχει ερειπωθεί εδώ και χρόνια, μαστιζόμενο από οικονομικές δυσκολίες και διαφθορά. Τη Δευτέρα, μια πυρκαγιά ξέσπασε στο κτίριου που στεγάζει το υπουργείο Υγείας της Βαγδάτης και γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς θύματα.

Το Ιράκ έχει καταγράψει από τις αρχές της πανδημίας πάνω από 1,4 εκατομμύρια μολύνσεις του νέου κορονοϊού περισσότερους από 17.000 θανάτους.

