Κοινωνία

Χαλάνδρι: φωτιά σε καθαριστήριο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε καθαριστήριο στο Χαλάνδρι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, από άγνωστη αιτία, λίγο μετά τις 6 τα ξημερώματα στο καθαριστήριο που βρίσκεται στην οδό Πεντέλης.

Από την πυρκαγιά δεν κινδύνεψε άνθρωπος, αλλά το καθαριστήριο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά χωρίς να εξαπλωθεί σε γειτονικά κτήρια.

