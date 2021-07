Πολιτική

Νέα μέτρα και υποχρεωτικός εμβολιασμός: οι αλλαγές λόγω μετάλλαξης Δέλτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τέσσερα νέα μέτρα που ανακοίνωσε στο διάγγελμά του ο πρωθυπουργός και θα εξειδικεύσουν σήμερα οι υπουργοί Υγείας, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τις τέσσερις αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση αναφορικά με τον εμβολιασμό, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σήμερα στις 12:30 τρεις υπουργοί, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης θα εξειδικεύσουν τις ανακοινώσεις περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας των χώρων ψυχαγωγίας.

Οι τέσσερις επιλογές

Οι αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση και ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός αναφορικά με τον εμβολιασμό είναι οι εξής:

«Πρώτον, καθίσταται υποχρεωτικός ο άμεσος εμβολιασμός των εργαζόμενων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, που είναι και η πιο ευπαθής κατηγορία. Όσοι δεν το πράξουν θα τεθούν σε αναστολή εργασίας από την 16η Αυγούστου και μετά. Γιατί δεν γίνεται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι προστατεύουν εκείνους που κινδυνεύουν περισσότερο, να είναι οι ίδιοι πιθανοί φορείς αυτού του κινδύνου.

Δεύτερον, από την 1η Σεπτεμβρίου, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ισχύσει και για τους υγειονομικούς, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, ένας ανεμβολίαστος νοσηλευτής να φροντίζει έναν ανοσοκατεσταλμένο καρκινοπαθή ασθενή. Είμαι σίγουρος ότι με αυτήν την απόφαση συμφωνεί το μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Και ζητώ από όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν χωρίς αστερίσκους και επιφυλάξεις.

Τρίτον, ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο εξής, μόνιμοι και στρατεύσιμοι θα έχουν τη δυνατότητα, αλλά και κίνητρα, να εμβολιάζονται μέσα στις μονάδες τους. Όποτε το θελήσουν οι πρώτοι και με τη στράτευσή τους οι δεύτεροι. Κι αυτό γιατί η ζωή στο στράτευμα είναι από τη φύση της ομαδική και συνεπώς ο συγχρωτισμός είναι αναπόφευκτος.

Τέταρτον, από την Παρασκευή και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όλοι οι κλειστοί χώροι, κέντρα διασκέδασης και μπαρ, σινεμά και θέατρα, θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους. Και με αυξημένο, αλλά προκαθορισμένο, αριθμό επισκεπτών. Τότε θα λειτουργεί και η ψηφιακή εφαρμογή που θα πιστοποιεί εύκολα αν ο πολίτης έχει εμβολιαστεί. Είναι μία πρακτική που ακολουθούν ήδη χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο».

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: φωτιά σε καθαριστήριο

FDA - Εμβόλιο Johnson & Johnson: αυξημένος κίνδυνος για Guillain-Barre

Καιρός: ζέστη, μπόρες και μελτέμι την Τρίτη