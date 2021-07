Κοινωνία

Ηλιούπολη – Δικηγόρος 19χρονης: Υπάρχουν κι άλλες καταγγελίες για τον αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αντωνία Λεγάκη μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Για τη φρίκη που ζούσε η 19χρονη και την πορεία της υπόθεσής της μίλησε η δικηγόρος της, Αντωνία Λεγάκη, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Όπως περιέγραψε η νομικός, για την εντολέα της, που ήταν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της από την ηλικία των 11 έως και των 17 ετών, στα 18 της γνώρισε τον αστυνομικό, που ήταν 39 και επένδυσε σε αυτήν τη σχέση.

«Η μητέρα ήταν στο σπίτι και λέει ότι ‘το παιδί δεν μου είχε πει τίποτα’», απάντησε σε σχετικό ερώτημα η Α.Λεγάκη.

Επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η κοπέλα απειλείτο από τον αστυνομικό για να παίρνει ναρκωτικά, ισχυριζόμενη ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ.

«’Και να με σκοτώσεις, εγώ ναρκωτικά δεν παίρνω’» και την έδερνε. Μέχρι τέλους δεν πήρε ναρκωτικά», είπε σχετικά, σημειώνοντας ότι, την εξέδιδε κι όταν αρνείτο, της στερούσε το φαγητό.

Η δικηγόρος τόνισε ότι, ο αστυνομικός από την Ηλιούπολη είχε και συνεργούς, τα ονόματα των οποίων έχει καταθέσει στις Αρχές η 19χρονη.

«Άλλοι τη μετέφεραν, άλλοι την εξέδιδαν», είπε σχετικά και έκανε γνωστό πως μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, το γραφείο της δέχθηκε τηλεφωνήματα και από άλλα θύματα του αστυνομικού.

Σε ερώτηση για το αν ο πατέρας της κοπέλας είχε σχέση με την κακοποίηση που περνούσε στα χέρια του αστυνομικού, απάντησε πως δεν γνωρίζει.

«Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για το παιδί. Έχει δώσει ακόμα τρία ονόματα κι εγώ θα πάω στον Ανακριτή και θα δώσω κι άλλα θύματα, ώστε να ξέρουν αν πάθει κάποιος από εμάς κάτι», σημείωσε η νομικός και κατήγγειλε εκ νέου στέρηση των δικαιωμάτων της εντολέα της.

«Στερήθηκε το παιδί το δικαίωμα να μιλήσει με τη δικηγόρο της και υπάρχει γιατρός του Γεννηματά που έχει δηλώσει στον Τύπο ότι έλεγαν στο παιδί ότι είναι κρατούμενη και της στερούσαν ιατρική περίθαλψη. Υπάρχουν δικαιώματα του θύματος, νομικά κατοχυρωμένα, που η Ελληνική Αστυνομία τα παραβίασε», κατέληξε η Αντωνία Λεγάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ: Φωτιά σε νοσοκομείο με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

FDA - Εμβόλιο Johnson & Johnson: αυξημένος κίνδυνος για Guillain-Barre

Τροχαίο στην Ξάνθη: Απανθρακώθηκε νεαρός οδηγός (εικόνες)