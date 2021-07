Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα - Βασιλακόπουλος: Δεν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο, εκτός από τον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα νέα μέτρα, τον εμβολιασμό των παιδιών και τον συνδιασμό εμβολίων.



«Δεν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο αντιμετώπισης του κορονοϊού εκτός από τον εμβολιασμό», τόνισε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Όσον αφορά τα νέα μέτρα, ο κ. Βασιλακόπουλος, είχε χαρακτηριστικά πως είναι «κοινή λογική», οι εσωτερικοί χώροι να λειτουργούν μόνο με εμβολιασμένους.

Μιλώντας για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στους υγειονομικούς και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σημείωσε ότι όσοι εργάζονται σε νοσοκομεία πρέπει να προστατευτούν όπως και οι νοσηλευόμενοι.

Σχετικά με τις επικρίσεις για ελλιπή ενημέρωση, ο κ. Βασιλακόπουλος, σημείωσε ότι η ενημέρωση είναι ενδελεχέστατη. «Δεν υπάρχουν αυτή την στιγμή ασαφείς πληροφορίες, υπάρχει μόνο φόβος ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με σωστή ενημέρωση», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον συνδυασμό εμβολίων, ο κ. Βασιλακόπουλος τόνισε ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να δείχνουν αν αυτό είναι αποτελεσματικό.

Για τον εμβολιασμό σε παιδιά ηλικίας 15-17 ετών και τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται, είπε ότι μέχρι τώρα έχουμε τρεις θανάτους από παιδιά κάτω των 18 ετών. «Το να νοσήσει ένα παιδί και να μπει σε ΜΕΘ είναι μια τραυματική εμπειρία τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένεια του», τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος.

«Όσο αφήνουμε τον ιό να μεταδίδεται δεν θα έχουμε μόνο την μετάλλαξη Δέλτα, η οποία δεν έχει μικρότερη βαρύτητα από ότι ο προηγούμενος ιός», είπε και κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν και να μην φοβούνται.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: φωτιά σε καθαριστήριο

FDA - Εμβόλιο Johnson & Johnson: αυξημένος κίνδυνος για Guillain-Barre

Καιρός: ζέστη, μπόρες και μελτέμι την Τρίτη