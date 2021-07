Πολιτική

“Μπλόκο” στην Γαλατασαράι: Παράπονα Τσαβούσογλου σε Δένδια

Επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια είχε ο Τσαβούσογλου μετά το "μπλόκο" Χαρδαλιά στην Γαλατασαράι στο αεροδρόμιο.



Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια είχε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά την απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα της Γαλατασαράι.

Οπως μεταδίδει το TRThaber, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ μίλησε για την ταλαιπωρία και την κακομεταχείριση που υπέστη η Γαλατασαράι στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Νωρίτερα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχολίασε μέσω Twitter το «μπλόκο» στην αποστολή της Γαλατασαράι, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη στάση της ελληνικής πλευράς.

Bugun @GalatasaraySK Futbol Tak?m?m?z?n Yunanistan’da kars?lasm?s oldugu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez.



Tum tak?mlar?m?z?n her zaman yan?nday?z! — Mevlut Cavusoglu (@MevlutCavusoglu) July 12, 2021

Από την πλευρά του, o πρόεδρος της Γαλατασαράι Μπουράκ Ελμάς μάλιστα έκανε δήλωση στο «a-spor» για το θέμα τονίζοντας ότι «Είναι ένα πολιτικό θέμα, ακόμη και ο Ολυμπιακός εξέφρασε αμηχανία».

Η Γαλατασαράι εξέδωσε ανακοίνωση , στην οποία αναφέρει ότι περιμένει μια συγγνώμη από τις ελληνικές Αρχές και τους αξιωματούχους για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ανακοίνωση της Γαλατασαράι:

«Στην Αθήνα, όπου πήγαμε να δώσουμε φιλικό σε φιλική ατμόσφαιρα, έγινε μια ξεκάθαρη διάκριση απέναντι σε μια τουρκική ομάδα. Πέρα από τη συνήθη διπλωματική πρακτική μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, οι δοκιμές PCR που ισχύουν για 72 ώρες δεν έγιναν δεκτές. Ζητήθηκε νέο τεστ και παρότι ο προπονητής, Φατίχ Τερίμ, και μερικοί από τους παίκτες μας συμπεριφέρθηκαν εποικοδομητικά για το τεστ και έλαβαν τις σχετικές ενέργειες, τους συμπεριφέρθηκαν με εξαιρετικά ακατάλληλο και αλαζονικό τρόπο. Δεν δεχόμαστε αυτήν τη στάση, την πρακτική και τη συμπεριφορά των Ελλήνων και των δυνάμεων ασφαλείας. Είναι η πρώτη φορά που η Γαλατασαράι, η οποία φέρει περήφανα την τουρκική σημαία στη φανέλα της και έχει εκπροσωπήσει την Τουρκία στην Ευρώπη πολλές φορές, υπέστη τέτοια έλλειψη σεβασμού.

Η απάντηση του Νίκου Χαρδαλιά

«Στην Ελλάδα εκπτώσεις σε θέματα Δημόσιας Υγείας δεν γίνονται και η εφαρμογή των νόμων είναι απαρέγκλιτη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πλήρως σεβαστά και για τους κατοίκους της χώρας, αλλά και για τους επισκέπτες της», δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, δίνοντας απάντηση στο θέμα που δημιουργήθηκε από την άρνηση της αποστολής της ποδοσφαιρικής ομάδας Γαλατασαράι να υποβληθεί σε rapid test στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την αφιξή της, ενόψει του φιλικού αγώνα με τον Ολυμπιακό και την απόφαση της τουρκικής πλευράς να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

«Με εντολή μου δεν επετράπη η είσοδος των μελών της αποστολής στη χώρα» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, διευκρινίζοντας ότι αυτό έγινε καθώς αρνήθηκε η ομάδα να υποβληθεί στα τεστ, ενώ εξηγεί ότι με βάση την ελληνική νομοθεσία για την προστασία από τον κορονοϊό «προβλέπεται ρητά ότι όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και τρόπου εισόδου στη χώρα, υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο» και υπογράμμισε ότι η Πολιτική Προστασία κινήθηκε άμεσα και έστειλε πρόσθετα συνεργεία για να μην ταλαιπωρηθούν τα μέλη της τουρκικής αποστολής.

