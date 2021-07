Οικονομία

Σκρέκας στον ΑΝΤ1: Μειωμένα δημοτικά τέλη ως κίνητρο για ανακύκλωση

Πότε ξεκινά το νέο «Εξοικονομώ» και με τι κριτήρια θα δίνεται. Οι παρεμβάσεις για τους δασικούς χάρτες και η διαχείριση αποβλήτων.

Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ», τους δασικούς χάρτες ,τη διαχείριση των απορριμμάτων και τα κίνητρα στην ανακύκλωση μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Όπως έκανε γνωστός ο Κώστας Σκρέκας, η πλατφόρμα για τον νέο κύκλο «Εξοικονομώ κατ’οίκον» θα ανοίξει μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου και η επιλογή των επιδοτούμενων θα έχει κριτήρια, μεταξύ αυτών οικονομικά. Θα παραμείνει ανοιχτή για 3 με 4 εβδομάδες και στη συνέχεια θα κλείσει ώστε να ιεραρχηθούν οι αιτήσεις.

Τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η προτεραιοποιήση των αιτήσεων είναι:

Εισοδηματικά και ποσοστό επιδότησης

Παλαιότητα του κτηρίου

Πόσα μέλη μένουν κάτω από τη στέγη

Άλλα κριτήρια: μέλη με αναπηρία

Εκτός των επιλογόντων, θα υπάρχουν και οι επιλαχόντες, οι οποίοι θα επιλεγούν με την αύξηση του κονδυλίου.

Οι παρεμβάσεις για τους δασικούς χάρτες

Στις παρεμβάσεις για τους δασικούς χάρτες αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

1.Περισσότερος χρόνος στη διοίκηση και τις Υπηρεσίες χωρίς κόστος για τους πολίτες, για τη διόρθωση. Έχει ήδη δοθεί παράταση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τις αρμόδιε υπηρεσίες και ο Κ.Σκρέκας διαβεβαίωσε ότι, «μπορεί να δώσουμε κι άλλη παράταση».

2.Οικονομικοί πόροι για να προσλάβουν οι αποκεντρωμένες περιφέρειες συμβούλους και να αναρτήσουν τους χάρτες

3.Μείωση του τέλους αντιρρήσεων

4.Επίλυση ιδιοκτησιακού προβλήματος: θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση. Εκεί θα δημοσιευτεί ότι δεν τεκμαίρεται ότι το Δημόσιο είναι ιδιοκτήτης και εφόσον υπάρχει τα έγγραφα των τίτλων η περιουσία παραμένει στον ιδιοκτήτη της.

5.Επίκειται νομική πρωτοβουλία για τις δασωμένες αγροτικές εκτάσεις και ο χερσωμένες εκτάσεις

Απορρίμματα και ανακύκλωση

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη διαχείριση των αποβλήτων, επικαλούμενος ευρωπαϊκά στατιστικά που δείχνουν ότι, «θάβουμε το 80% των αστικών απορριμμάτων, ανακυκλώνουμε το 20%, όταν η Ευρώπη ανακυκλώνει πάνω από το 50% και θάβει κάτω από το 25%».

Έτσι, σχεδιάζεται το πλάνο διαχείρισης των αποβλήτων που προβλέπει ότι όσα είναι κατάλληλα θα προωθούνται σε δομές, όσα δεν είναι για κατανάλωση από άνθρωπο για ζωοτροφές και τα υπόλοιπα για κομποστοποίηση.

Προανήγγειλε, επίσης χωριστούς κάδους διαλογής στα σχολεία, στα πλαίσια της καμπάνιας για την ευαισθητοποίηση των παιδιών

Αναφερόμενος, τέλος, στα κίνητρα για ανακύκλωση, είπε πως σχεδιάζεται επιβράβευση σε όσους την κάνουν, με λιγότερη επιβάρυνση. «Θα υπάρχουν μηχανισμοί και θα πληρώνουν λιγότερα δημοτικά τέλη», περιέγραψε το κίνητρο για ανακύκλωση.

